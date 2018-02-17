İlk defa devletler rehine pazarlığını göstere göstere yaptı

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin, “Devletler bu tür pazarlıkları zaman zaman yaparlar. Ancak bunu örgütlü ve gizli yapmaya çalışırlar. Ancak şimdiki durum bunu göstere göstere yapmış olmaları” dedi.







Geçen yıl tutuklanan, hükümet ve havuz medyası tarafından çok ağır ithamlara maruz kalan gazeteci Deniz Yücel’in Almanya-Türkiye görüşmeleri ardından serbest bırakılması gündemdeki yerini koruyor. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, konuyu “Deniz Yücel’in ilk alındığı günden itibaren Almanya’ya karşı bir koz olarak kullanmak için rehine olarak tutuklandığını biliyorduk. Uzun süredir pazarlıkların yapıldığını da biliyorduk. Devletler bu tür pazarlıkları zaman zaman yaparlar. Ancak bunu örgütlü ve gizli yapmaya çalışırlar. Ancak şimdiki durum bunun göstere göstere yapmış olmaları” şeklinde değerlendirdi.





‘BİLİNÇLİ YAPIYORLAR’





Paylan şunları ekledi: “’Yargımız bağımsız’, ‘yargı kararı verir’ gibi terane tutturuyorlar; ancak burada Başbakan ve diğer aktörler, yaptıkları bütün görüşmelerde Deniz Yücel’in bırakılacağını ikrar ettiler. Hatta Deniz Yücel’in uçağının dahi hazırlandığını bütün bunların önceden planladığını tezgahlandığını ortaya koydular. Türkiye’de aslında hukukun durumunu, içler acısı durumunu sergileyen bir örnek daha oldu ama bence bunu da bilinçli yapıyorlar. ‘Her şey bize tabi bize bağlı’, ‘bu ülkede yargı yok parlamento yok medya yok sivil toplum yok’, ‘yalnızca ben varım, benim kararlarım var’, diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın artık bunları göstere göstere yapması olarak değerlendiriyorum.”





Paylan, yıllardır iddianamesi hazırlanmadığı halde tutuklu bulunan HDP’lilere değinerek, “HDP’li tutuklu arkadaşlarımızın tamamı da birer siyasi rehine olarak alındılar. Ve bir algı yaratılıyor; Selahattin Demirtaş’ın da savunmasında belirttiği gibi ilk günden beri bir algı yaratıldı. Hitler'in propaganda bakanının yaptıklarının aynısı bize karşı yapıldı. ‘Toplumda biz onları hukuksuz şekilde iddianamesi olmadan alıyoruz ama onlar bunu hak ediyorlar’, duygusunu yaratmak için algı yaratıldı” dedi.





‘AVRUPA’NIN ÜÇ BÜYÜK ÜLKESİYLE İLİŞKİ GELİŞTİRMEK İSTİYORLAR’





Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Yücel’in serbest bırakılmasının ardından “Almanya ile ilişkilerimiz düzeliyor” açıklaması yaptı. Bu açıklamayı Paylan, şöyle değerlendirdi: “İki sebebe dayandırıyorum bunu; Rusya ile tam aradıklarını bulamadılar. Rusya’ya yöneldiler ancak Türkiye’nin uzun süreli olarak bu ilişkiyi götüremeyeceğini anladılar. ABD ile de çok büyük sorunlar yaşıyorlar, bu sorunların büyüyebileceğinin farkındalar. Bu çerçevede Avrupa Birliği ile kesinlikle değil ancak AB’nin üç büyük ülkesiyle; Fransa, Almanya ve İngiltere ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorlar, düzeltmek diyemeyiz. Türkiye’de ekonomik olarak bir sıkışmışlık var ve bu çerçevede seçimler öncesi ekonomiyi düzeltmek istiyorlar. Rehineleri (Deniz Yücel) bırakarak da siyasi olarak normalleşme arayışındalar.”





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