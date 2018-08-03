Samanyolu Haber /Gündem / İlk 6 ayda Meriç'ten 10 bin kişi geçti /03 Ağustos 2018 09:49

İlk 6 ayda Meriç'ten 10 bin kişi geçti

İnsanlar Meriç Nehri rotasını kullanarak Yunanistan'a geçiyor. Yılın ilk 6 ayında karşı yakaya geçenlerin sayısının 10 bini aştığı açıklandı.

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2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da AB'ye ulaşanların sayısının 10 bini geçtiği açıklandı. Meriç Nehri rotasını kullanan çok sayıda Türkiye vatandaşı da bulunuyor ancak bu sayının 10 binin içinde ne kadara denk geldiği konusunda henüz bir veri yok. 

Deutsche Welle Türkçe'nın Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün açıklamasına dayandırdığı habere göre, 2017 yılında Meriç rotasından bin 500 sığınmacının AB'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rota Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında Avrupa'ya geçmeye çalışan Türkiyeliler tarafından da kullanılıyor.

Habere göre AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması sonrasında sığınmacı sayısı azaldı.

Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden çok kısa bir sürede ulaşılabildiği ancak akıntı nedeniyle bazı kişilerin boğularak hayatını kaybettikleri belirtiliyor.

AB'ye mülteci akınının başladığı 2015 yılında, Türkiye üzerinden Yunanistan adalarına geçen sığınmacıların sayısı yaklaşık bir milyona ulaşmıştı. En fazla Suriyeliler tarafından kullanılan rotalar, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında kapatılmıştı. Geçen yıldan beri ise eski bir kaçakçılık rotası olan Meriç Nehri rotasının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

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