Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk 6 ayda kredi borcundan takibe alınanların sayısı 711 bin oldu /08 Ağustos 2018 13:04

İlk 6 ayda kredi borcundan takibe alınanların sayısı 711 bin oldu

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yılın ilk altı ayında 711 bin kişi yasal takibe alındı.

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2018 Raporu’na göre, yılın ilk yarısında, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 711 bin oldu.

Yılın ilk yarısında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 417 bin kişi oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 15 oranında artarak 432 bin kişi oldu.
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