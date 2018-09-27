Samanyolu Haber /Eğitim / İlk 500 sıralamasında yine hüsran /27 Eylül 2018 15:44

İlk 500 sıralamasında yine hüsran

2018'in 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' listesi yayınlandı. Listede Türkiye’den sadece iki üniversite ilk 500’de yer alabildi.

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Britanya merkezli “Times Higher Education” (THE), 2018 yılının 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' listesini yayınladı.
Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ listesinde bu yıl Türkiye’den yalnızca iki üniversite yer alabildi. Söz konusu üniversiteler Sabancı ve Koç Üniversitesi. Bir önceki sene ilk 500’de Türkiye’den 5 üniversite yer alıyordu.

Öte yandan 1.258 üniversitenin yer aldığı listenin bütününde Türkiye’den 23 üniversite yer alıyor. Ayrıca Irak’ın en büyük yüksek öğretim kurumu olan Bağdat Üniversitesi de bu yıl ilk kez listede.

İLK SIRADA OXFORD

Birinci sırada ise üçüncü kez Britanya merkezli Oxford Üniversitesi yer aldı. Listede en çok üniversitesi yer alan ülkeler sırasıyla ABD, Japonya, Britanya ve Çin oldu. Listedeki ilk 20 üniversite şöyle:

EN İYİ 20 ÜNİVERSİTE 

University of Oxford (Britanya)
University of Cambridge (Britanya)
Stanford University (ABD)
Massachusetts Institute of Technology (ABD)
California Institute of Technology (ABD)
Harvard University (ABD)
Princeton University (ABD)
Yale University (ABD)
Imperial College London (Britanya)
University of Chicago (ABD)
ETH Zurich (İsviçre)
Johns Hopkins University (ABD)
University of Pennsylvania (ABD)
University College London (Britanya)
University of California, Berkeley (ABD)
Columbia University (ABD)
University of California (ABD)
Duke University (ABD)
Cornell University (ABD)
University of Michigan (ABD)

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