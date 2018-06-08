Samanyolu Haber /Eğitim / Binlerce akademisyeni işsiz bırakan Türkiye'nin İlk 400'e girebilen üniversitesi yok! /08 Haziran 2018 09:53

Binlerce akademisyeni işsiz bırakan Türkiye'nin İlk 400'e girebilen üniversitesi yok!

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019’u yayınladı. Geçen yıllardaki gibi hiçbir Türk üniversitesi ilk 400’e giremedi.

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Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre, Türkiye’den 10 kurumun yer aldığı listede, Türk üniversitelerinin neredeyse hepsi sıra kaybetti. Önceki yıllarda Türkiye’den en iyi dereceye sahip Bilkent geçen yıl yer aldığı 421-430 sıra bandından, 456’ncılığa geriledi. Koç ise 448’incilikle Bilkent’i bu yıl geride bıraktı. 

Sabancı 501-510; ODTÜ 551-560; Boğaziçi 571-580 ve İTÜ 651-700 sıra bandında kendisine yer buldu. Hacettepe, Gazi, Ankara ve İstanbul üniversiteleri 801-1000 sıra bandında. 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise listenin zirvesindeki konumunu korudu. Onu Stanford ikinci, Harvard ise üçüncü sıradan takip etti. 

Türkiye'nin listedeki geriye düşüşü, akademisyenlerin yurtdışına gitmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

QS, 1000 üniversiteyi araştırma, öğretim kalitesi, iş imkanı ve uluslararasılaşma kriterlerine göre belirliyor.
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