Ilıcak'a kurduğu devrik cümleden bir yıl iki ay hapis cezası daha

Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, 23 Şubat 2016 tarihinde Twitter hesabından yaptığı "Selahattin Demirtaş katil mi? Zaten bu kafa Türkiye'yi bataklığa soktu esas katil olan Öcalan'la ise diyalog yürüten RTE" paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.







Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ilıcak'ın paylaşımında Cumhurbaşkanı'nın katil olduğunu ima ettiği belirtildi.







Savcılık, Ilıcak'ın 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi. Dosya yetkisizlikle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.





Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya sanık Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.





DEVRİK CÜMLE KURDUĞUNU SÖYLEDİ





Söz konusu tweeti kendisinin paylaştığını söyleyen Nazlı Ilıcak, şunları söyledi:





— Ben barış sürecine inanan bir kimseyim. Barış sürecinde Selahattin Demirtaş'a katil denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Asıl katil olanın Öcalan olduğunu belirttim. Twitter ile fazla 145 vuruş ile yazabildiğimiz için tüm düşüncemi aktarmam mümkün değildir. Ayrıca barış sürecini başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemek istedim. Durup dururken Cumhurbaşkanına katil demem mümkün değildir. Cümledeki ‘ise'nin yeri önemlidir. Sıfat Öcalan'ın önündedir. Devrik cümle kullanılmıştır. Devrik cümle düzeltildiğinde Öcalan'ın katil olduğu anlaşılacaktır.





Son sözü sorulan Nazlı Ilıcak beraatını istedi.





1 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRILDI





Mahkeme hakimi sanık Ilıcak'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Ilıcak'ı 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.