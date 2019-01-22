



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ilıcak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeki SEGBİS sistemi aracılığıyla katıldı. Ilıcak, dosyaya yeni belgeler geldiğini söyleyerek savunması için bunları incelemek istediğini söyledi. ''İnceleme süresi tanımazsanız, bu adil yargılama hakkına bir müdahale olur.'' diyen Ilıcak mahkeme heyetinin de değiştiğini vurgulayarak yeni gelen 9 CD'yi görmek istediğini vurguladı.





''75 yaşındaki bir kadın burada daha önce yargılandığı bir davadan yeniden yargılanıyor. Üç sene sonra dava açıldı. Reformlara uyulmasını istiyorum.'' diyen Ilıcak'tan sonra söz alan avukatı Kemal Ertuğ Derin, Yargıtay’ın Erdem Gül hakkında Basın Kanunu çerçevesinde dava açılması için öngörülen 4 aylık süreden sonra dava açılamayacağına dair kararına atıfta bulundu.







Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıklayarak Ilıcak'ı TCK 329/1 uyarınca “devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme böylece kararını Ilıcak'ı savcının mütalaasında talep ettiği TCK 330/1 uyarınca “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan mahkûm etmeme yönünde kullandı.



Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen bir belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.