İlginç iddia: Zarrab'ın tutulduğu yer gizli tutuluyor

ABD'de görülecek dava yaklaşırken Reza Zarrab'ın nerede ve hangi koşullarda bir 'gözaltı' işlemine tabi tutulduğu konusu giderek gizemli bir hal alıyor. Zarrab'ın yeri gizli tutulurken yetkililerden sadece 'detay veremeyiz' yanıtı geliyor.







İran'a uygulanan ambargoyu delmekle suçlanan ve savcı ile ceza indirimi karşılığında anlaşmaya gittiği spekülasyonları artan Reza Zarrab'ın cumartesi günü Brooklyn'deki cezaevinden 'salıverildiği'ni gösteren liste sonrası durum daha da karmaşık bir hal aldı. New York Güney Bölgesi Savcılığı, Zarrab'ın hala 'federal gözaltında' olduğunu duyurmakla yetindi. Ama ne tür bir gözaltı olduğu konusuna açıklık getirmedi.





Ahval'dan Mark Bentley ve İlhan Tanır, Zarrab'ın nerede ve hangi koşullarda tutulduğunu araştırdı. ''Dava yaklaşırken Zarrab'ın yeri gizli tutuluyor' diyen Bentley ve Tanır, şunları dile getirdi:





"Pazartesi günü, New York Güney Bölge Savcısı basınla ilişkiler sorumlusu James Margolin'e, Zarrab'ın cezaevinde olup olmadığını sorduk. ABD yetkililerinin gözetimi altındaki bir yere, bir otel ya da apartmana mı transfer edilmişti? Sorumuza yanıt, "Daha fazla detay veremeyiz" oldu. Ancak Zarrab, Federal Hapishane Bürosu'nun web sitesine göre hala "salıverilmiş" görünüyor.





Zarrab'ın cezaevinde mi yoksa dışarıda mı olduğunu sorduğumuz avukatı Şeyda Yıldırım, "Zarrab hala aynı tür bir federal gözaltında. Tüm söyleyebileceğim bu" yanıtını verdi.





Halen "görünmez" sanık durumundaki Zarrab'ın savcı ile anlaştığı yönündeki iddiaları güçlendiren bir başka husus da, aynı davada yargılandığı Mehmet Atilla'nın avukatının iki hafta önce Zarrab'ın Eylül'den beri davalara getirilmediğini söylemesi.





Zarrab'ın avukatları, 6 Eylül'deki hükümet iddianamesine karşı bir itirazda bulunmadığı gibi, 27 Kasım'da görülmeye başlayacak davada, jüri üyelerinin sorabileceği muhtemel soruları sormaya dair bir talepte de bulunmadı. Ve bu çok önemli dava süreçlerinde sessiz kalmayı seçti."