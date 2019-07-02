Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Türkiye olası ABD yaptırımları sebebiyle yedek parça depoluyor /02 Temmuz 2019 12:51

İlginç iddia: Türkiye olası ABD yaptırımları sebebiyle yedek parça depoluyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ Türkiye’ye adil davranılmadı” sözlerine rağmen, Ankara'nın olası yaptırımlar sebebiyle ABD yapımı silahlar için yedek parça depolamaya çalıştığı iddia edildi.

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Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre ordu F-16 uçakları ve diğer donanımlar için yedek parça depoluyor. Bu kararın sebebinin ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulaması durumunda ordunun ABD yapımı parçalara erişiminin sınırlanma ihtimali olduğu konuşuluyor. Yetkililer hangi parçaların depolandığı ve stoğun ne kadar dayanacağı konusunda bir yorumda bulunmadı. 

Bloomberg'e konuşan kaynaklar parçaların depolanmasıyla beraber Türkiye'nin bu sefer 1974'te uygulanan ABD yaptırımlarına olduğundan daha hazır olacağını ifade etti. ABD, Türkiye'ye 1974'te yapılan Kıbrıs operasyonunun ardından 4 yıl boyunca yaptırım uygulamıştı. Selcan Hacaoğlu'nun makalesinde bu yaptırımların "hâlâ Türkiye'nin aklından çıkmadığı" ifade edildi. 

Habere göre bu parçaların ne zamandır depolandığı bilinmiyor.

Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde Trump ile Erdoğan bir araya gelmişti. Trump bu buluşmada "Barack Obama hükümetinin Türkiye’ye adil davranmadığını" söylemişti. Trump yaptırımlar konusunda “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Hiç şüphesiz ki bu bir problem” demişti. Beyaz Saray daha sonra bu açıklamalarla çelişen bir biçimde, ABD liderinin Ankara'nın S-400 alımı ile ilgili ‘endişelerini’ dile getirdiği ifade edilmişti. ABD'nin yasam organı Kongre bir süre önce Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapan bir yasa tasarısını kabul etmişti.
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