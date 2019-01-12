İlginç iddia AKP Suriyeliler oy mu kullandıracak





Bölgedeki iç savaş sonrası kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin büyük çoğunluğu Türkiye’ye göç etti. Devletin verdiği rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın mülteci Türkiye’de.





Her seçim döneminde ısıtıan “Suriyeliler oy kullanacak mı?” tartışması 31 Mart yerel seçimleri öncesi de bir kez daha gündemde.





Geçen haftalarda Suriyelilerin yaşadığı Akdeniz Bölgesi'nde "ambulansla insan kaçakçılığı" yapıldığı, devlet kurumlarına yerleşmek isteyenlere "sahte diploma üretildiği" yolundaki iddialar gündeme gelmişti.





Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, “Hatay, insandan elektroniğe kadar her türlü kaçakçılığın merkezi olmuş” diyerek “Bu iddiaları Hatay, Adana ve İskenderun'a yaptığım gezide yurttaşlardan, esnaftan bizzat dinledim ve yazdım ama demek ki ranttan nemalanan başkaları da olmalı ki, çeteler faaliyetlerini dokunulmaz halde sürdürüyormuş” ifadesini kullanıyor.





Yeni iddilaların yerel seçimleri de direkt ilgilendirdiğini kaydeden yazar, “Yaşananlar doğru mu acaba; Hatay ve çevresinde son günlerde ‘Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık mı’ mı veriliyor?” diye soruyor.





Antakya'da bir elektronik firmasının sahibinin, "Yanımda çalışan iki Suriyeli de nüfus kağıtlarını almak için çağrıldı" demesi üzerine “farklı bilgilere ulaştıklarını” öne süren Faraç, “İddiaya göre, tespit edilen aileler nüfus müdürlüklerine çağrılıyor?.. Peki, ‘T.C. kimlikleri’nin Şubat ayı ortasına kadar dağıtılacağı konusunda sığınmacılara randevu verildiği doğru mu?.. Hatay'dan arayan yurttaşlar, sığınmacılara ‘yerel seçimlerde oy kullandırılacağı’nı söylüyorlar ama bu durum nasıl olur da CHP ve İYİ Parti'li vekillerin kulağına gitmez acaba?..” sorularını yöneltiyor.





Mehmet Faraç, yazısını şöyle sürdürüyor:





“Muhalefet, İstanbul'da ‘sahte seçmen’ konusunda çığlık atarken, Hatay başta olmak üzere, Suriyelilerin yoğunlaştığı Akdeniz ve Güneydoğu illerinde ne dümenler dönüyor?..Merak ediyoruz, hangi muhalefet partisi ve bölgenin hangi milletvekilleri ilgilenecek bu vahim iddialarla?”