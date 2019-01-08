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İlginç bir cenaze töreni !
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08 Ocak 2019 16:21
İlginç bir cenaze töreni !
Meksika'da hayatını kaybeden bir futbolcuyu arkadaşları ilginç bir şekilde tören düzenlediler
İlginç bir cenaze töreni !
Meksika'da hayatını kaybeden bir kişi takım arkadaşları tarafından ilginç bir cenaze töreni ile uğurlandı. Kalenin önüne konulan tabutla futbol oynayan takım arkadaşları tabuta gol attırdılar
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