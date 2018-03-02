İlber Ortaylı Wikipedia ile ilgili uyardı...

Ortaylı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Dünya Savaşı ve Perspektifinden Ortadoğu' konulu söyleşiye katıldı.

Eğitim sistemini de eleştiren Ortaylı'nın Wikipedia hakkında söyledikleri şöyle:





“Türkiye’de tarih öğretimi feci bir haldedir ve Milli Eğitim Bakanlığı bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde duymaz. Çünkü öyle bir problemi yok. Başka şeylerden evvel önce tarh öğreteceksiniz. Tabii ki çok detaylı bir tarih öğretemezsiniz, bu mümkün değildir. Ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Ciddi tarih yazmaya teşebbüs Atatürk devrinde olmuştur. Daha sonra bu kesintiye uğramıştır. Bunun nedenleri var, her şeyi dışarıdan aramayın, içeride de problemler var. Öğretmen kafasıyla tarih yazılmaz. Efendim ‘tarih profesörlerine yazdıralım’ diyeceksiniz. Onların da yazdıkları daha iyi değil. Her Türk münevverinin tarih yazımını denemesi gerekir. Elinizdeki telefonlarla tarih öğrenmeye çalışmayın. Böyle elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, buradan tarih ödevi hazırlamaya çalışmayın. Bu Wikipedia’yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır."





Türkiye'yi Suriye'deki çatışmalara destek vermekle suçlayan İngilizce iki içerik bulunan Wikipedia, 29 Nisan 2017 tarihinden beri Türkiye'de erişime kapalı.