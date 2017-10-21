Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyatçı İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı /21 Ekim 2017 16:08

İlahiyatçı İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırıya uğradı.

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Kayseri Kitap Fuarı’na girmek üzereyken saldırıya uğradı. Kalabalık bir grup, Eliaçık’ın Kayseri’den ayrılmasını isteyerek Eliaçık’a hakaretlerde bulundu.

Eliaçık, hakaretler ve saldırı karşısında sakinliğini korudu. Polis ekipleri de Eliaçık’ın etrafını sararak, grubun fiziki müdahalesini engellemeye çalıştılar. Yaşanılanların ardından Eliaçık, polis zoruyla fuara alınmadı.

Eliaçık'ın kitaplarını basan Tekin Yayınevi, Twitter hesabından Yayıncılar Birliği’ne yönelik “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” mesajıyla görüntüleri paylaştı.


AKP’Lİ BAŞKAN İSTEMEMİŞTİ

Kayseri Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Çelik, İhsan Eliaçık ve KHK ile akademiden ihraç edilen İbrahim Kaboğlu’nın etkinlik düzenlemesini istemediğini söylemişti.
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İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

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