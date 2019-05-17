'İlaçları verilmeyen Muzaffer Özcengiz hücrede çırpına çırpına can verdi'





Tutuklu yakınları tarafından işkence ve falaka iddialarının gündeme getirildiği İskenderun M Tipi Cezaevi’ne dikkat çeken Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili tek bir açıklama yapmadığını belirterek, “Artık alışkanlık haline getirmişler. Adalet Bakanlığı kulağının üstüne yatarak şikayetleri gidermeye çalışıyor, duymazdan gelmeye çalışıyor” diye konuştu.





ZİYARET YOLCULUKLARI KAZALARI ARTIRIYOR

Gergerlioğlu, tutuklu yakınlarının ziyaret için yaptıkları uzun yolculuklarda artan trafik kazalarında hayatlarını kaybettiğini anlattı. Gergerlioğlu, “Hala nakil isteklerini görmezden gelen Adalet Bakanlığı’na soruyorum. Hüseyin Öztürk Kayseri’den İstanbul’daki cezaevinde kalan yakınlarını görmek için gece yola çıktı uzun süreli yolculukta yorgun ve uykusuzlardı, Kırşehir civarında kaza yaptılar arabadaki Hayriye Öztürk öldü ve kişi yaralandı” diye konuştu.





HÜCREDE TUTULAN AĞIR HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Cezaevlerinde haksız hukuksuz bir şekilde tutulan insanlar olduğunu belirten Gergerlioğlu, bunların arasında hasta ve sıkıntıda olanların bulunduğunu dile getirdi. Gergerlioğlu, “Bu insanlar psikolojik, fizyolojik sıkıntılar yaşadığı için her gün ölüme yaklaşıyorlar ve onlardan birisi Muzaffer Özcengiz Çorum Cezaevi’nde. Ağır hasta olmasına rağmen hasta olup, hücreye geri getirildi ve ağır hastaydı fakat bu şartta yine cezaevinde tutuldu sonuçta maalesef hayatını kaybetti. 26 Nisan günü hayatını kaybetti aradan takriben 20 gün geçti ama biz bu vakayı unutmadık, hiçbir zaman da unutmayız” dedi.





MUZAFFER CENGİZ BİR CİNAYET KURBANIDIR

Bu konu hakkında soru önergeleri verdiğini, ancak Adalet Bakanlığı’nın tek bir kelime açıklama yapmadığını ifade eden Gergerlioğlu, “Hiçbir şekilde bir sorumlusunun olmayacağını iyi biliyoruz ama hesap vermeleri gerektiğini söylüyoruz. Skandalla ilgili son belgeleri açıklayacağım. Muzaffer Özcengiz resmen bir cinayet kurbanı olmuştur. Bize iletilen bir mektup var bu çok önemli. Bu mektupta Muzaffer Özcengiz’in son günlerinde uğradığı ihlaller hakkında bilgi veriliyor” şeklinde konuştu.





ÇIRPINA ÇIRPINA HÜCREDE SON NEFESİNİ VERDİ

Gergerlioğlu şunları kaydetti: “Muzaffer Özcengiz uzun süre tansiyon ilaçlarını alamamıştı çırpına çırpına adeta hücresinde son nefesini vermişti ve saatler sonra cenazesi bulunmuştu, ölüsü hastaneye götürülmüştü. Tabutla cezaevinden çıkan bir başka son kişi olmuştu maalesef. Tansiyon ilaçlarını vermedikleri için kendisi kantinden 14 liraya sarımsak 250 gram bal almış ve toplam 20 lira vermiş. Bunları cam kavanoza bir karışım yapmış doğal antihipertansif karışımı yapmış. Arama yapıldığında bu nedir denilip elinden alınmış. İlacı verilmemiş doğal antihipertansif olarak yaptığı sarımsak bal karışımı da elinden alınmış ve ardından ölümü gerçekleşiyor.”





HÜCREYE AVUÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE ÖRÜMCEKLER GİRİYOR

Gergerlioğlu, “Sözlü şiddet uygulanıyormuş. Avluya çıkış saati düzgün verilmiyormuş. Radyolar da toplanmış. Doktora çıkmış tansiyon hastası ama yanlış ilaç verilmiş. Tansiyonu yükselmiş ve oldukça sıkıntılı bir hücrede olduğu söyleniyor. Geceleri çok rutubetli ve yazın avluya açılan pencerelerden avuç içi büyüklüğünde örümceklerin girdiğini iletiyorlar bize, böceğin çok olduğunu bir hücrenin haberini veriyorlar” dedi.





BAKANLIK ÖZCENGİZ CİNAYETİNİ AÇIKLAMALI

Gergerlioğlu şunları söyledi: “Hipertroid hastası bir insan normal bir ortamda bile kan ter içinde kalan bir insan orada çok daha büyük bir sıkıntı içinde yaşıyor sonradan maalesef ölüyor ve bunun hakkında da hiçbir açıklama yapılmıyor. Biz bir an evvel Adalet Bakanlığı’ndan Muzaffer Özcengiz cinayeti için açıklama bekliyoruz. Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Çok net söylüyorum hiçbir yere kaçmanıza gerek yok bu açıklamayı mutlak surette size yaptıracağız.”





DENİZLİ’DE TUVALETLER YETERSİZ

Gergerlioğlu, “Evet başka sıkıntılı durumlar var, bakın Denizli Bozkurt açık cezavevinde de mahkumlar kalabalıktan dolayı tuvaletlerini tutmak zorunda kalıyor, ayrıca bazı memurlar kıyafet ve eşya teslim alırken keyfi davranıp kafalarına göre eşyayı geri veriyor. Sağlam çantayı astarı yırtık diyerek geri verdikleri ve tuvaletlerdeki lambaların yanmadığı hijyen olmadığı yönünde çok yoğun şikayetler alıyoruz” ifadelerini kullandı.





İSKENDERUN CEZAEVİ FALAKA ŞİKAYETİ

Gergerlioğlu, “İskenderun M Tipi Cezaevinde falaka, işkence olduğunu anneler ağlayarak anlatıyorlar. Oradaki büyük topluluk bu dayak ve işkence konusunda müttefiktir. Biz bunu bir soru önergesi verdik ve takibini yapacağız, bu kabul edilemez bir durum, her zaman olduğu gibi Adalet Bakanlığı bu konuda da tek bir açıklama yapmadı. Artık alışkanlık haline getirmişler, Adalet Bakanlığı kulağının üstüne yatarak şikayetleri gidermeye çalışıyor, duymazdan gelmeye çalışıyor, Adalet Bakanlığı’nın mutaat tavrı bu oldu” dedi.





EŞLERLE GÖRÜŞMELER ENGELLENMİŞ

Gergerlioğlu, “Giresun da L Tipi Yeni Cezaevi açılmış. Erkekler kadınlar ayrı yerlere alınmış ve uzun süre tutuklu olan insanların eşleriyle görüşleri bu yüzden engellenmiş çok önemli bir sıkıntı yaşanıyor buna da bir çözüm bulunması gerekiyor değerli arkadaşlar” diye konuştu.





AYLARDIR SICAK SU VERİLMİYOR

Gergerlioğlu şunları söyledi: “Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bir kaç aydır sıcak su verilmiyor. Birkaç gündür bir-iki saati içinde sıcak su verilip tekrar kesiliyor. Koğuşlar da kalan tutukluların kendi paraları ile aldıkları nevresim takımları, battaniyeler ve seccadeler fazlalık diye zorla toplanıyor. Ayrıca tutukluların hesaplarında ne kadar para kaldığı kendilerine bildirilmiyor. Kantin alışverişi yapıldığında ise ne kadar harcama yapıldığı ve ürünlerin ücretleri hakkında bilgi verilmiyor.”





KANTİN ALIŞVERİŞLERİNDE SIKINTI VAR

Gergerlioğlu, “Yine Konya Ereğli T Tipi Cezaevi’nde peçete, çay gibi kantin alışverişlerinde çok sıkıntı olduğu şikayetlerini alıyoruz. Kantinler var cezaevlerinde ama birçok kantinden çok şikayet alıyoruz ya fiyatları çok fazla ya da çok lüzumlu maddeler yok bunu da tekrar cezaevi yetkililerinin dikkatine sunuyoruz.” dedi.