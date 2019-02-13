Samanyolu Haber /Gündem / İlaca büyük zam /13 Şubat 2019 19:54

İlaca büyük zam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26,4 olarak açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda bu yıl ilaca gelecek zam oranı görüşüldü. Görüşme sonrası Bakan Koca, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"BU YILKİ ZAM ORANI YÜZDE 26.4"

Bakan Koca, her yıl Şubat ayının 15'ine kadar tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması ve 5 gün içinde de bu tebliğin uygulanması gerektiğini anımsattı. Bakan Fahrettin Koca, şöyle konuştu: "Bir önceki yılın ortalama Euro kurunun belli bir çarpanla çarpılmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk. Sektörler özellikle geldiğimiz noktada biz bu yıl için uygulanmak üzere sabit bir oranda anlaşmış olduk. Bu oran bundan sonraki süreçte de özellikle Euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp bu yılki zam oranını yüzde 26.4 olarak uygulanmasını hep birlikte karar vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde bu oranların bundan sonraki süreçte uygulanabilirliğiyle hem yabancı özellikle yerli üreticilerin bu oranı uygulama noktasında bir kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğimiz için bu oranı özellikle verdik. Ve bu oranla ilgili de önümüzdeki dönem uygulama noktasında gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim."

Yurttaşların son birkaç hafta yer yer ilaç sorunu yaşadığını bildiklerini kaydeden Bakan Koca, "Bu çerçevede de sahada 900 denetim elemanımız aktif, devrede oldu. İdari ceza olarak kestiğimiz epey kuruluş oldu. Denetimleri devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimizde ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz" dedi.
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