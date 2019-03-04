Samanyolu Haber /Gündem / İl Seçim Müdürü AKP mitinginde! /04 Mart 2019 11:26

İl Seçim Müdürü AKP mitinginde!

Mehmet Akif Alın'ın İbrahim Kalın ve AKP’lilerle çektirdiği fotoğrafları paylaşıldı

SHABER3.COM

Rize’de önceki gün düzenlenen AKP mitingine Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın’ın da katılması tartışma başlattı 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı’nın YSK’nin belirlediği takvim dahilinde istifa etmeden AKP’den Çayeli Belediyesi başkan adayı olduğu iddiaları sonrasında AKP kanadında tartışma yaratan bir konu daha gündeme geldi. CHP’nin talebini reddeden Rize İl Seçim Kurulu’nun da üyesi olan Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın, AKP Rize İl Örgütü tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu mitinge katıldı.

Rize İl Seçim Müdürü Alın’ın miting alanında Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP’lilerle çektirdiği fotoğrafları paylaşıldı. Mehmet Akif Alın’ın görevi gereği herhangi bir siyasi parti etkinliğine katılmasının etik olmadığını belirterek, olayı "skandal" olarak değerlendiren CHP ve İyi Partililer il seçim kurulunun bundan sonra alınacak karar ve uygulamalarının şaibeli olacağını vurguladı.
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