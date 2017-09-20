İl İl akademik ihraç listesi

2017-2018 Akademik Yılı bu hafta başladı. Üniversitelerden ihraç edilen 5 bin 717 akademisyenden 140’ı işe iade edilmiş durumda.





Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilki 1 Eylül 2016’da, sonuncusu 25 Ağustos 2017’de ilan edilen toplam dokuz Kanun Hükmünde Kararname akademisyen ihraçlarını ve üniversite kapatmaları içerdi.





Bu sürede toplam 117 üniversiteden 5 bin 717 akademisyen ihraç edildi. Bu listelerde yer alan 140 isim başka bir KHK ile göreve iade edildi.





2 bin 808 öğretim elemanının görevli olduğu 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. Yükseköğretim kurumlarında görevli bin 208 idari personel ihraç edildi. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre 2016'daki öğretim elemanı sayısı 155 bin 256'ydı. Türkiye'de sekizi henüz eğitim öğretime başlamayan 185 üniversite var.





Bianet internet portalı il il ihraç listesini haritalı olarak açıkladı.







İllere göre ihraçlar









*Ayrıntılı bilgi için harita üzerindeki belirteçleri tıklayın.81 ildeki üniversitelerde de ihraçlar yaşandı. Akademisyen ihraçlarının en yüksek olduğu il 485 akademisyen ile İstanbul oldu. Onu 469 akademisyenin ihraç edildiği Ankara izledi.En çok ihraç 240 akademisyenin ihraç edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaşandı. Onu 226 akademisyenin ihraç edildiği Gazi Üniversitesi izledi.İhraç edilenlerden 380'i Barış İçin Akademisyenler'in Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisi imzacısıydı.