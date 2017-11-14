Samanyolu Haber /Dünya / IKYB referandum sonuçlarından vazgeçti /14 Kasım 2017 13:37

IKYB referandum sonuçlarından vazgeçti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anayasa Mahkemesi’nin referandumu yok sayan kararına saygı duyacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Reuters’ın haberine göre; IKBY tarafından yapılan açıklamada “Bu kararın, sorunları çözmek için Bağdat ve Erbil arasında kapsayıcı ulusal bir diyalog kurmak için temel olması gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin, Kürdistan Bölgesi’nde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun iptaliyle ilgili başvurusu üzerine Federal Mahkeme, “anayasada hiçbir bileşenin ayrılma hakkının olmadığı” yönünde karar çıkarmıştı.
 
Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kürdistan Bölgesi’nin her zaman sorunların çözümü için anayasaya bağlılığı savunduğu belirtilerek, “Bu yöndeki her öneri konusunda tavrımız nettir, her şeyden önce Ayetullah Uzma Seyid Sistani ve Iraklı bazı şahsiyetler ile Irak halkının dostu olan ülkelerin sorunların Irak anayasasına göre çözülmesi konusunda. Federal Mahkeme’nin anayasanın ilk maddesini şerhine saygı duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
 
Bunun, kapsamlı bir ulusal diyaloğun yolunu açması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, anayasanın bütün maddelerinin uygulanması, anayasada belirtilen hak ve yetkilerin korunmasını sağlaması istendi. Irak’ın birliği için tek yolun, anayasanın ilk maddesinde belirtilen husus olduğu kaydedildi.
 
Federal Mahkeme, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, anayasanın 1. maddesine şerh düşerek ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış, anayasanın, bütün kurumları Irak’ın toprak bütünlüğünü korumada bağlayıcı kıldığını belirtmişti.
 
Açıklamada ayrıca, “Anayasanın hiçbir maddesi, herhangi bir bileşenin ayrılmasına izin vermiyor” denildi.
 
25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunda Kürdistan halkının yüzde 93’ü ‘Evet’ yönünde oy kullanmıştı. Bağdat yönetimi ise referandumu anayasa ve yasalara aykırı olarak niteliyor.
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