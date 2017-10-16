IKYB: Irak ordusu ve İran'a bağlı Heşdi Şebi bize savaş ilan etti

Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı’ndan iç ve dış kamuoyuna yönelik yapılan yazılı açıklamada, “İkbalpur komutasındaki İran Pasdaran Ordusu’na bağlı Heşdi Şabi güçleri, Iraklı güçlerin yardımıyla Kerkük ve çevresine yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırı, Kürdistan halkına karşı açık bir savaş ilanıdır” denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Irak hükümeti, Heşdi Şabi ve Pasdaran Ordusu’nun Kudüs Karargahı tarafından yapılan saldırı, özgürlük talebinde bulunan Kürdistan halkından ve mertçe tavır gösteren kahraman Kerkük halkından intikam almaktır.

Maalesef Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) bazı yetkilileri de Kürdistan halkına yönelik bu planın destekçisi olmuş, KYB bayrağı altında Kürdistan için canlarını feda eden Kürdistan’a ve şehitlere tarihi ve büyük bir ihanet etmişlerdir. Bu birkaç yetkili, bazı hassas bölgeleri çatışmadan, Heşdi Şabi ve İran Pasdaran Ordusuna teslim ederek Kosret Resul’ü yalnız bırakmışlardır.

Bütün taraflara, bu saldırının, Heşdi Şabi ve Iraklı güçlerin ABD yapımı Abrams tankları, zırhlıları ve silahları ile koalisyonun verdiği silahlarla yaptığını duyuruyoruz. Bir süredir, IŞİD’e karşı savaş adı altında Irak ordusu ve Heşdi Şabi’ye verilen bu ABD yapımı silahlar, peşmerge ihtiyaç duymasına rağmen, IŞİD’le savaşta, terörle mücadelede kendilerine verilmemiştir.



