Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın yaptığı hesapsız harcamaların faturası vatandaşa yansıtılacak /20 Haziran 2018 14:23

İktidarın yaptığı hesapsız harcamaların faturası vatandaşa yansıtılacak

Ankara çok para harcamaya alıştı"

SHABER3.COM

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, iktidarın hesapsız harcamalarının faturasının seçimlerden sonra zam olarak vatandaşa yansıyabileceğini söyledi.

Kahveci'nin "Süreç belli ise sonuç değişir mi!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dün, devletin çok yüksek oranda vergi topladığını ama bunun karşılığında toplanan vergilerin verimsiz alanlara aktarıldığını yazdım.

 Yıllar içinde nerede ise kamu hiçbir şekilde kemer sıkmamış. Bütçe disiplini dedikleri şey, hep özel sektörün boğazına sarılıp daha fazla vergi toplayarak, artırılan gelirler sayesinde sağlanmış.

 Bakınız 2018 yılının Ocak-Mayıs dönemine;

 Geçen yılın ilk 5 ayına göre bu yılın aynı döneminde fiyatlar ortalama yüzde 10,77 artıyor. Ama bütçeye toplanan gelirler yüzde 18,33 artıyor.

 Geçen yıl ilk 5 ayda Ankara 255 milyar lira topluyor.

 Bu yıl ilk beş ayda ise Ankara 302 milyar lira topluyor.

 Daha fazla gelir toplanarak bütçemiz az açık verdi diyoruz. Oysa arka planda özel sektöre kaynak kalmadığını, özel sektörün yatırım yapamadığını kimse tartışmıyor.

 Bakınız Ankara tasarruf etmeyi unuttu.

 Geçen yıl ilk 5 ayda 267 milyar lira harcadı

 Bu yıl ilk 5 ayda ise 323 milyar lira harcadı.

 Bu kadar çok harcamaya alışmış bir Ankara’yı daha ne kadar taşıyabileceğiz? 2010 yılında 295 milyar lira harcayan Ankara, 2017 yılında 678 milyar lira harcadı.

 Oysa siyasilere bakın...

 Yıllardır “Kemer sıkacağız” diyorlar. “Artık şimdi tasarruf edeceğiz” diyorlar ama her konuşmalarının arkasından yeni bir vergi paketi geliyor.

 Geçmişe bakınca şimdide öyle olacak...

 Seçimlerden sonra büyük zamlar ve vergiler gelecek. Bu nerede ise kesin. Bakmayın Mehmet Şimşek’in “Bu sefer tasarruf edeceğiz” dediğine.

 Ankara çok para harcamaya alıştı.

 Bugüne kadar hiç tasarruf etmedi.

 Hiç harcama kısmadı.

Seçim sonrası muhtemeldir ki, ilk olarak sigara zamları gelecek. En az yüzde 50 zam gelebilir."
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