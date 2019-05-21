Samanyolu Haber /Gündem / 'İktidarın siyasi şovuna katılmadık' /21 Mayıs 2019 10:44

'İktidarın siyasi şovuna katılmadık'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne neden katılmadığını açıkladı. Akşener, "Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu" ifadesini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Akşener şöyle dedi:

''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktıkları yol Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa bunu istiklal sevdalılarının mücadelesine borçluyuz. GİK toplantısı sonrası aziz milletimize bildirgemizi ilan ettik. Dedik ki, bu milleti refah ve bolluk içinde yaşatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu aziz milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Ülkeyi yönetenler bu milletin acılarına çare bulmak zorundalar. Sonra fısıltı gazeteleri dedikodulara başladı. Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu. Zübeyde Hanım'ın Peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün adını silmeye çalışanların yaptığı tam bir riya idi. 6 Mayıs'ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun'a gidenlerin inandırıcılığı yoktu. Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Biz Samsun'da siyasi hesapla giden iktidarla değil yüreği ile giden milletimizle bir arada olacağız dedik. Evet katılmadık var mı diyeceğiniz?''
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