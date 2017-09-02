İktidara gelirse Saray'ı mallarıyla beraber bakın ne yapacak...

Meral Akşener liderliğinde kurulması beklenen yeni partinin önemli isimlerinden eski MHP’li Ümit Özdağ, iktidara geldiklerinde ilk icraatlarının Saray’ı yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak vermek ve Cumhurbaşkanı’na ait 13 uçağın satılması olacağını söyledi.





Sözcü’ye konuşan Ümit Özdağ’ın açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle:





Partimizin önündeki en büyük iki mesele; ayrıştırılmaya, hatta düşmanlaştırılmaya çalışılan halkımıza tek bir millet ve kardeş olduğunu hatırlatmak ve son 14 senede tahrip edilen devlet kurumlarını onarmak olacak.





Sayın Akşener dışında parti kurulma aşamasında yapılan görevlendirmelerin parti kurulduktan sonra devam edip etmeyeceği ile ilgili bir karar alınmış değil. Partinin resmen kurulmasından sonra ve kurulların oluşmasıyla birlikte kimin hangi görevi üstleneceği belli olacak.





İktidara geldiğimizde Saray, yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak verilecek. Cumhurbaşkanı’na ait 13 uçak satılacak. Sayın Akşener, Atatürk’ün mirası olan Köşk’te kalacak. Bütün israfa sert ve kesin bir şekilde son verilecek. Devlette tasarruf ana ilke olacak. Sonra üretim ekonomisi başlayacak.





Öncelikle herkesin şu gerçeğin farkına varması lazım. Erdoğan’ın var olma savaşı, Türkiye’yi her yönden baskı altına alıyor. Bir zamanlar istikrarın sembolü olduğu söylenen Erdoğan, artık çöküşün lokomotifi konumunda.





Türkiye uzun bir süredir, kan kaybediyor. Dış borç alınarak yapılan bina ve yol ile gidilebilecek yol bitti. Türkiye gerilemekte. Gelecek nesillerin muhtemel kazançları rehin verilmektedir. Bu ekonominin sürdürülebilir olmadığını herkes, özellikle iş dünyası biliyor, biliyor ama iktidarın baskısı sebebiyle konuşamıyor. Türkiye’den korkunç bir servet kaçışı var.