Samanyolu Haber /Gündem / 'İktidar partisi yerel bir figür olan İmamoğlu'nu ulusal kimliğe dönüştürmeyi başardı' /09 Haziran 2019 11:35

'İktidar partisi yerel bir figür olan İmamoğlu'nu ulusal kimliğe dönüştürmeyi başardı'

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin söylem ve davranışı ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu ulusal bir kimliğe dönüştürdüğü söyledi.

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Sarıkaya, "Seçim yarın başlıyor…" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümünde İmamoğlu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

AK Parti bugüne kadar, "topluma ne düşündüğü değil, neyi nasıl düşünmesi gerektiğini" gösterme konusunda oldukça başarılıydı; bugün ise kullanabildiğini söylemek olanaksız.

Bunu anlamak için bırakın daha ileri gitmeyi, yerel seçim başlangıcında yükselen sebze meyve fiyatlarına karşı geliştirilen söylemi anımsamak yeterli…

Bugün ise AK Parti söylem ve davranışı ile yerel bir siyasi figür olan İmamoğlu’nu ulusal kimlik hale getirmeyi başardı.
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