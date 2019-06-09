'İktidar partisi yerel bir figür olan İmamoğlu'nu ulusal kimliğe dönüştürmeyi başardı'

Sarıkaya, "Seçim yarın başlıyor…" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümünde İmamoğlu ile ilgili olarak şunları kaydetti:







AK Parti bugüne kadar, "topluma ne düşündüğü değil, neyi nasıl düşünmesi gerektiğini" gösterme konusunda oldukça başarılıydı; bugün ise kullanabildiğini söylemek olanaksız.





Bunu anlamak için bırakın daha ileri gitmeyi, yerel seçim başlangıcında yükselen sebze meyve fiyatlarına karşı geliştirilen söylemi anımsamak yeterli…





Bugün ise AK Parti söylem ve davranışı ile yerel bir siyasi figür olan İmamoğlu’nu ulusal kimlik hale getirmeyi başardı.