İktidar gazeteleri İmamoğlu'nun zaferini nasıl gördü?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin itirazı üzerine dün yenilediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, AKP’li Binali Yıldırım’ın rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu toplumsal tüm kesimlerin desteğini alarak 31 Mart’a kıyasla büyük bir farkla yeniden kazandı.





Dünya basını İmamoğlu’nun İstanbul zaferini “Erdoğan’ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyeti” ifadeleriyle değerlendirirken, iktidara yakın medyada ise seçim sonuçlarının nasıl bir tepkiyle karşılandığı merak konusu oldu.





Aralarında New York Times ve Wall Street Journal'ın da olduğu ABD'nin önde gelen gazeteleri İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimlerini böyle yazdı: '25 yıllık hakimiyet bitti.'





Seçim süreci boyunca muhalefetin ortak adayı İmamoğlu’na yönelik saldırgan tutumundan imtina etmeyen, iktidar cephesinden yapılan ithamları sayfalarına sür manşetle taşıyan yandaş gazetelerden bazılarının, seçim sonuçlarını iktidarın "millet iradesi" ifadeleriyle kabullendiği görülürken, Akit gazetesinin de aralarında olduğu bazı gazeteler ise “İstanbul sola teslim” ve "Seçimle gitmezler diyenlere Binali Yıldırım'dan asil duruş" şeklinde ifadelerle değerlendirdi..





‘Yeni bir 15 Temmuz girişimi olursa, İstanbul Şehitler Köprüsü’nü tanklar mı kesecek yoksa Ekrem İmamoğlu’nun iş makineleri mi?’

İşte hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerde İmamoğlu’nun 800 binden fazla oy farkıyla kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından attıkları 24 Haziran manşetleri:













