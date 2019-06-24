Samanyolu Haber /Gündem / İktidar gazeteleri İmamoğlu'nun zaferini nasıl gördü? /24 Haziran 2019 11:00

İktidar gazeteleri İmamoğlu'nun zaferini nasıl gördü?

Seçim süreci boyunca İmamoğlu’na yönelik hedef gösterici tutumuyla bilinen hükümete yakın gazeteler, seçim sonuçlarını manşetlerinde nasıl değerlendirdi? İşte gazetelerin manşetleri…

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin itirazı üzerine dün yenilediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, AKP’li Binali Yıldırım’ın rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu toplumsal tüm kesimlerin desteğini alarak 31 Mart’a kıyasla büyük bir farkla yeniden kazandı.

Dünya basını İmamoğlu’nun İstanbul zaferini “Erdoğan’ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyeti” ifadeleriyle değerlendirirken, iktidara yakın medyada ise seçim sonuçlarının nasıl bir tepkiyle karşılandığı merak konusu oldu.

Aralarında New York Times ve Wall Street Journal'ın da olduğu ABD'nin önde gelen gazeteleri İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimlerini böyle yazdı: '25 yıllık hakimiyet bitti.'

Seçim süreci boyunca muhalefetin ortak adayı İmamoğlu’na yönelik saldırgan tutumundan imtina etmeyen, iktidar cephesinden yapılan ithamları sayfalarına sür manşetle taşıyan yandaş gazetelerden bazılarının, seçim sonuçlarını iktidarın "millet iradesi" ifadeleriyle kabullendiği görülürken, Akit gazetesinin de aralarında olduğu bazı gazeteler ise “İstanbul sola teslim” ve "Seçimle gitmezler diyenlere Binali Yıldırım'dan asil duruş" şeklinde ifadelerle değerlendirdi..

‘Yeni bir 15 Temmuz girişimi olursa, İstanbul Şehitler Köprüsü’nü tanklar mı kesecek yoksa Ekrem İmamoğlu’nun iş makineleri mi?’
İşte hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerde İmamoğlu’nun 800 binden fazla oy farkıyla kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından attıkları 24 Haziran manşetleri:



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İktidar gazeteleri İmamoğlu'nun zaferini nasıl gördü? Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:31