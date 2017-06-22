İkiz bebeklerine hamileyken tutuklandı, bebeklerini kaybetti, hala tutuklu!

İKİZ BEBEKLERİNİ CEZAEVİNDE KAYBETTİ HALA TUTUKLU







Nurhayat Yıldız, evliliğinin üçüncü yılında ikiz bebeklerine hamileyken tutuklandı. Sekiz kişinin kalması gereken koğuşta 25 kişiyle tutulan Yıldız, ikiz bebeklerini hapishane koğuşunda kaybetti. Ağır psikolojik ve fiziksel travma yaşayan ameliyat edilen Yıldız’ın tedavisi yapılmadığı gibi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye de edilmiyor. İkiz bebeklerin cenazesi defnedilmek için aileye verilmedi. Ailesi, sağlığı ve psikolojisi yerle bir olan Nurhayat Yıldız’ın tutuksuz yargılanmasını ve hayata gözlerini yuman ikiz bebeklerin cenazelerini istiyor.













MERKEZ ÜSSÜ SİNOP





OHAL dönemi insan hakları ihlallerinin merkez üslerinden biri de Sinop. Aktifhaber’in ulaştığı son olay, insanlık tarihine kara harflerle geçecek bir dram hikayesi içeriyor. 28 yaşında gencecik bir anne ikiz bebeklerini cezaevinde kaybetti. Anneye ve ailesine bebeklerini defnetme hakkı ve fırsatı verilmedi. Bebeklerin cansız bedenlerinin akibeti bile meçhul.





YOL KONTROLÜNDE GÖZALTINA ALINDI





Nurhayat Yıldız(28) kendi halinde bir ev hanımıydı. Evliliklerinin üçüncü yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyordu. İlk kontrolde bebeklerin ikiz olduğu ortaya çıkmış, aile sevince boğulmuştu. Hamileliği sağlıklı biçimde ilerliyordu.





Kocası işsiz kaldığı için memleketlerine taşınmışlar ama bebek heyecanıyla bu durumu önemsemiyorlardı. 29 Ağustos 2016 günü rutin hamilelik kontrolü için Sinop’taki köylerinden Samsun’a gidiyorlardı. Bindikleri otobüs yol kontrolünde durduruldu. Nurhayat Yıldız, gözaltına alındı. Bu sırada hamileliliğinin 14. haftasındaydı.





Gözatı sürecinin ardından Sinop Adliyesi’ne sevkedildi ve tutuklanarak Sinop E Tipi cezaevine gönderildi.













BEBEKLERİNİ KAYBETTİ





Karnındaki iki bebeğiyle konulduğu cezaevi şartları oldukça kötüydü. 8 kişilik koğuşta 26 kişi kalıyorlardı. Hijyen şartlarının ötesinde koğuşta oksijen dahi problemdi. Nurhayat Yıldız, sağlıklı da beslenemiyordu. Sağlığı ve psikolojisi giderek bozuluyordu ve sonunda cezaevine girdiğinin 40. gününde 26 kişilik koğuşta düşük yaptı.





BEBEKLERİN CENAZELERİ VERMEDİLER





İlk kez anne olacak Nurhayat Yıldız, yıkılmıştı. Ama kötülük burada durmadı. Aile bebekleri defnetmek için istedi ama karşılarında hiçbir taleplerine cevap vermeyen bir duvar vardı adeta. Bebekler aileye verilmedi. Nurhayat Yıldız, eşi ve ailesi bebeklere son görevlerini yapamadılar, başlarına bir mezar taşı bile dikemediler. Aile tüm ısrarlarına rağmen bebeklerin cenazelerine ne olduğunu aylardır öğrenememiş durumda.





SAĞLIK VE PSİKOLOJİSİ ÇÖKÜK





Nurhayat Yıldız’ın şu an sağlığı ve psikolojisi çökmüş durumda. Ameliyatın ardından tedavisinin hastanede devam ettirilmesi gerekiyor ancak sevk edilmiyor. Ziyarete giden yakınları Nurhayat Yıldız’ın bebekleriyle ilgili konuşmaktan kaçındığını, sadece “Benim için yerin altı üstünden daha hayırlı” dediğini belirtiyorlar. Aile bu psikolojinin kötü sonuçlar vermesinden endişe ediyor.





HUSUMET İHBARINDAN 298 GÜN





Nurhayat Yıldız, yarın üçüncü duruşmasına çıkacak. Ailesi sağlık ve psikolojik durumunun toparlanabilmesi için tutuksuz yargılama talep ediyor. Astronomik ücret talepleri nedeniyle avukat tutamayan aileye Baro’nun atadığı avukatın ise sürekli olarak “suçlamaları kabul etsin” telkininde bulunduğu öğrenildi.





Yıldız’ın dosyasındaki suçlamalar ise bebeklerinin ölümüne neden olan tutuklanmanın haksızlığını gözler önüne seriyor.













Dosyasındaki ilk delil bir tanık ifadesi. Halasının kızının boşandığı eşinin verdiği ifade. Boşandığı eşinin Hizmet Hareketi’yle irtibatını ispatlayabilmek için Emniyet’e yaptığı ihbarda, Nurhayat Yıldız’ın da ismi geçiyor. Aile içi bir husumet nedeniyle yapılan ihbar nedeniyle Nurhayat Yıldız yaklaşık 298 gündür tutuklu.





İkinci gerekçe ise Bylock. Ancak kendi halinde bir ev hanımı olan Yıldız, kesinlikle Bylock kullanmadığını söylüyor. Bylock kullandığına ilişkin mahkemeden ve savcılıktan defalarca delil isteyen Yıldız’a hiçbir delil gösterilmeden sadece “listede ismin var” deniliyor.





Üçüncü gerekçe ise 1 dolar. Ancak Yıldız, evde bulunan dolarların yeni taşındıkları memleketlerindeki evlerinde eşinin kardeşinin düğününde havaya atılan dolarlardan olduğunu, kendisinin dolarlardan haberinin dahi olmadığını, dolarların üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti. Ancak bu talep de yerine getirilmedi.





ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YARIN





Nurhayat Yıldız yarın üçüncü duruşmasına çıkacak. 298 gündür tutuklu. Yargı süreciyle ilgili hiçbir talebi kabul edilmedi. Aile Yıldız’ın geçirdiği ameliyat nedeniyle bakıma ihtiyacı olduğunu, psikolojisinin çökük olması nedeniyle tutuksuz yargılanmasını talep ediyor. Bununla ilgili tüm sağlık raporları, çocuklarını kaybettiğine ilişkin belgeler, sonrasında geçirdiği ameliyata ilişkin raporlar Sinop Ağır Ceza mahkemesine sunulmuş durumda. Aile tutukluluk bir yıla ilerlerken adalet bekliyor.





Aktif Haber