İkinci yıl dönümünde o Karanlık Gece'nin sır perdesi aralanıyor!

15 Temmuz nedir, ne değildir? Proje mi, gerçek bir darbe girişimi mi? Gizli ve açık aktörleri kimler? O karanlık gece nasıl aydınlatılabilir? 15 Temmuz'un faili kim, o geceden sonra Türkiye'de neler oldu? 15 Temmuz kime yaradı?



Bold Medya, ikinci yıl dönümünde o Karanlık Gece'nin sır perdesini araladı.

Mahmut Akpınar, Adem Yavuz Arslan, Levent Kenez, Cevheri Güven, Erkam Tufan, Bedrettin Uğur, Kamil Maman, Ahmet Doğan, Hasan Cücük ve Fatih Akalan 15 Temmuz'da o Karanlık Gece'yi anlattı.























Adem Yavuz Arslan: Darbenin içerisinde kim olduğu aydınlatılamadı. Erdoğan rejimi için 15 Temmuz, kutsal bir konu. Adil Öksüz muamması var. Birileri millete yalan söylüyor. İkinci yılın sonunda darbenin planlayıcılarını biliyor muyuz?















Levent Kenez: Özgürlükçü bir medya kalmadı, muhalefet ise işbirlikçi. 15 Temmuz ile ilgili gerçekleri kayıt altına almak hepimizin görevi. Düğüne giden komutanlar bildiklerini anlatmalı. İzmir Suikastı, 31 Mart Ayaklanması, 6-7 Eylül Olayları... 15 Temmuz da böyle tertiplerden biri olarak tarihe geçecek.







Cevheri Güven: Buna darbe demek için önceden medyaya bilgisi verilmiş olmalıydı. 10 bin kişilik TRT'ye 8 asker gönderildi. Erdoğan'ın 2 bin 500 polisle korunan sarayına 13 asker gönderildi. Eğer bir askeri kalkışma varsa yarım saatte püskürtülmüştü. Bir gecede 80 bin kişinin isim listesi ortaya çıktı. Tamamı darbeci ilan edildi. Ankara ve İstanbul'da askerleri sokağa gönderen komutanlar terfi etti. Her şeyin tek adama bağlı olduğu diktatörlük rejimi inşa edildi.











Erkam Tufan Aytav: Troyka'nın içinde Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar var. Bu bir ittirme ve bastırma operasyonudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir kumpas kuruldu. Askeri öğrenciler, bir takım eli silahlı insanlarca öldürüldü. Neden Erdoğan'ın tatilde olduğu bir dönem tercih edildi. Darbeyi haber alan MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı nasıl ulaşamadı? Genelkurmay Başkanı, ordusu darbe yaparken nasıl haber alamaz? 15 Temmuz, kanlı bir kumpastır















Hasan Cücük: 15 Temmuz'un sabahında 2 bin 500 hakim ve savcı görevden alındı. OHAL'de çıkarılan KHK'larla insanları işlerinden attılar. AKP, o gün 250 kişinin öldürülmesine izin verdi. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük komplo 15 Temmuz'dur









