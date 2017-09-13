İkinci skandal... Fidan'ın gizli ziyareti de sızdırıldı

Al Monitor’den Amberin Zaman’a sızdırılan ve ilgili habere göre tam gizlilik içerisinde konuşan yetkililer, konuyu ayrıntılandırmayı reddetti.





Hakan Fidan'ın Erbil'e gideceği ve kaçırılan MİT mensuplarıyla ilgili girişimlerde bulunacağı iddiaları Türk tarafınca reddedilmezken girişimin sızmasının en az kaçırılma kadar fiyasko olduğu belirtiliyor.





PKK ve Irak Kürdistanı yetkilileri tarafından sızdırılan diğer bir haberse kaçırılan devlet görevlilerinin bu ay içerisinde serbest kalacağı şeklinde.





Gidiş gerekçesi ortadan kalkan Fidan'ın bundan sonraki hamlesi bilinmiyor