Samanyolu Haber /Gündem / İkinci skandal... Fidan'ın gizli ziyareti de sızdırıldı /13 Eylül 2017 15:26

İkinci skandal... Fidan'ın gizli ziyareti de sızdırıldı

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, PKK tarafından kaçırılan 2 MİT görevlisi için bu hafta Erbil’e gitmeyi planladığı sızdı. Görevlilerin kaçırılması istihbarat zaafiyeti olarak görülürken ziyaretin sızması da ikinci fiyasko olarak görülüyor

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Al Monitor’den Amberin Zaman’a sızdırılan ve ilgili habere göre tam gizlilik içerisinde konuşan yetkililer, konuyu ayrıntılandırmayı reddetti. 

Hakan Fidan'ın Erbil'e gideceği ve kaçırılan MİT mensuplarıyla ilgili girişimlerde bulunacağı iddiaları Türk tarafınca reddedilmezken girişimin sızmasının en az kaçırılma kadar fiyasko olduğu belirtiliyor. 

PKK ve Irak Kürdistanı yetkilileri tarafından sızdırılan diğer bir haberse kaçırılan devlet görevlilerinin bu ay içerisinde serbest kalacağı şeklinde. 

Gidiş gerekçesi ortadan kalkan Fidan'ın bundan sonraki hamlesi bilinmiyor
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