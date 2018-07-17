İkinci Çiftlikbank vakası! Bu kez 2 bin 500 kişi dolandırıldı

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Yalova'da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden aileler firma hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık'' suçunu işlediği gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.





“2. ÇİFTLİK BANK VAKASI”





Suç duyurusu dilekçesinde, mağdur vatandaşlar bir dost tavsiyesi üzerine söz konusu şirketten devre mülk satın aldıklarını belirttiler. 3 yıl geçmesine rağmen ortada herhangi bir devre mülkün olmadığını kaydeden mağdurlar ikinci Çiftlik Bank vakası ile karşı karşıya kaldıklarını savundular.





Dilekçede “Söz konusu firmanın farklı s¸irket ve s¸ahıs isimleri u¨zerinden faaliyet go¨stermekte, bir firma ismi dejenere olup tu¨ketildigˆinde bir digˆerine gec¸ilmektedir. Bu organize s¸ebekenin hayali olarak u¨rettigˆi imar alınamaz araziler gec¸ici olarak devir/satın alınmakta o¨nce bir grup insana pazarlanmakta, teslim tarihi yaklas¸ıp proje akıbeti ifs¸a oldugˆunda bir digˆer isme gec¸ilmektedir. Pazarlanan bu yerler genellikle Yalova-Esenko¨y-Armutlu hattında kalmaktadır.





Yapmış oldugˆunuz tespitler bo¨lgede bulunan emlak firmaları, I·stanbul merkezli Pazarlama ve satıs¸ ofisleri ve belirli ins¸aat firmalarının fikir ve is¸ birligˆi ile bu tezga^hı kurduklarını go¨stermektedir.” ifadelerine yer verildi.





“SAMİMİYET, AİLE VE DİN KAVRAMLARI KULLANILARAK SUİSTİMAL EDİLDİ”





Devre mülk mağdurlarının savcılığa sunduğu dilekçenin devamında, insanların yumus¸ak ve zayıf tarafları olan samimiyet, arkadas¸lık, aile ve din kavramları kullanılarak yapılan bu suistimal edildiğine dikkat çekildi. Dilekçede, “Ne yazık ki kanunlarda bagˆlayıcılıgˆı yeterince olmayan yo¨netmeliklerle du¨zenlendigˆi ic¸in yıllara yayılan alacak, icra ve tu¨ketici davaları sonuc¸suz kalmakta, insanlar magˆdur edilmekte, davalar sonuc¸landıgˆında da is¸ is¸ten gec¸mis¸, s¸irket el degˆis¸tirmis¸, kapanmıs¸ ya da sahipleri kayıplara karıs¸mıs¸ olmaktadır.” denildi.





Dilekçede; görseller, animasyonlar ve etkileyici içerikler ile satış vaatli sözleşmelerin pazarlamacılar ile söz konusu termal bölgesine davet edilerek tanıtım ofisinde güvenilir kurum imajını sergiledikleri vurgulanarak, “İlgili şirketin binden fazla üyesi bulunduğu, her bir üyeden en az 15 bin lira alındığı, toplamda 15 milyon liranın toplandığı ve şu anda şirket üzerinde kayıtlı hiçbir mal varlığının olmadığı belirtilerek, “Üyeler ile ilis¸kiler teslim tarihine gelinceye kadar dengede tutulmaya çalıs¸ılır. Teslim tarihi yaklas¸tıgˆında ‘Zeytinlik’ olarak alındıgˆı iddia edilen arazi el degˆis¸tirmis¸, ins¸aat, ins¸aat ruhsatı namına hiçbir s¸ey alınmamıs¸tır. Satıs¸ ofisi, tabelalar degˆis¸mis¸, yeni yüzlerle bas¸ka bir s¸irket ve bas¸ka bir isim altında yeniden satıs¸a çıkartılmıs¸tır.” görüşlerine yer verildi ve firmanın yöneticileri hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılması istendi.





2 BİN 500 MAĞDUR VE 20 MİLYONLUK VURGUN





Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Ersin İşçioğlu, toplamda 2 bin 500 mağdur olduğunu 20 milyon liralık vurgun yapıldığını iddia ederek, “Proje hiçbir şekilde, aradan yıllar geçmesine rağmen hayata geçmiyor. Mağdurlar bu şirketlerin merkezlerine gidip konuyla ilgili bilgi almak için başvurduklarında ‘Artık bizim hali hazırdaki var olan şirketimiz kapatıldı, devredildi' diyerek ikinci bir şirketle mağdurlar muhatap bırakılıyorlar. Hayali olmayan projeleri insanlara servis ederek, sözleşme imzalıyorlar” dedi.