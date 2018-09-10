İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. TÜİK'in resmi internet sitesinden duyurulan verilere göre, Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü.





Ekonomistler, yüzde 5.2 büyüme bekliyordu. 1. çeyrek GSYH artışı yüzde 7,4'ten yüzde 7,3'e revize edildi.





TÜİK'in açıklamasına göre;





Yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.





Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 106 milyar 537 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2017 yılında yüzde 17,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.





Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2017 yılında 38 680 TL oldu





Kişi başına GSYH 2017 yılında cari fiyatlarla 38 680 TL, ABD doları cinsinden 10 602 Dolar oldu.





Piyasalar ne bekliyordu?





AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olarak belirlenmişti. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,5 olmuştu.





Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,7, en düşük yüzde 2,6 oldu.