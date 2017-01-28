İki yüzlülüğe gerek yok!

MHP yönetiminden toplu istifa





Yozgat'a bağlı Akdağmadeni İlçesi MHP ilçe yönetimi, genel merkeze olan tepkisini toptan istifa ederek ortaya koydu. İlçe Başkanı Kürşat Belen, “iki yüzlü olmaya gerek yok” deyip istifa dilekçesini Yozgat İl Başkanlığı'na gönderdi. Belen ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de aynı dilekçeye imza atıp istifa etti.





Karşat Belen, ve yönetim kurulu üyeleri istifa dilekçesine şunları yazdı:





“- Yıllardır ülkücüleri kendilerine düşman bilip karakollara aldırıp mahkemeler de yargılattılar.

– Başında Türk olan tüm sendika üyelerimizi hiçbir makama layık görmedikleri gibi yönetici kadrolarından da aldılar.

– Yaptıkları tüm iş ve ihaleleri kendi yandaşlarına verdiler, verdirdiler. Şimdi bu kadar ülkücüye eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece ‘kandırıldık” diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride ‘bunlar da bizi kandırmış' diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerini yanlarına aldılar. Atilla Kaya başkanımızın dediği gibi ‘ikiyüzlü olmaya gerek yok'.

Bizler Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda ‘hayır' diyeceğimizi belirterek devam etmekte olduğumuz MHP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimizi bırakarak istifa ediyoruz. Hakkınızı helal ediniz.





Akdağmadeni MHP İlçe







