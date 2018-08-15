İki Yunan askerini Trump mu serbest bıraktırdı?

Haberde, ABD tarafının Türk bürokratlara serbest bırakılmalarını istedikleri yaklaşık 15 kişi ile birlikte iki Yunan askerinin serbest kalması için çağrının yapıldığını savundu.





SÜRPRİZ KARAR

Kronos’un haberine göre, Yunan medyası, 167 gün sonra bugün sürpriz bir şekilde serbest kalan 2 Yunan askerinin özgürlüğe giden sürece etki eden faktörleri tartışıyor. Serbest kalacaklarına dair en küçük bir emare olmamasına rağmen bunun gerçekleşmesinin şaşkınlıkla karşılandığı yorumunda bulunan medya organları, bu kararın ardında farklı nedenlerin bulunduğunu ileri sürdü. Ana haber bülteninde özel Skai Tv, askerlerin serbest kalmasının arkasında ABD Başkanı Trump’ın etkili müdahalesinin bulunduğunu söyledi.





TÜRK HEYETİNE VERİLEN TUTUKLULAR LİSTESİ





Ana haber bülteninde özel Skai Tv, askerlerin serbest kalmasının arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın etkili müdahalesinin bulunduğunu söyledi.





Habere göre, Brunson krizini sona erdirmek üzere 8 Ağustos’da Washington’a giden Türk bürokrat heyetine, Türk cezaevlerinde tutulan ve serbest bırakılmaları istenen 15 kişilik bir liste verildi. Türk kaynaklarına göre, ABD ve Türk kökenli ABD çalışanlarının bulunduğu listenin ilk sırasında Evangelist Rahip Brunson vardı. Aynı listede Meriç sınırında yakalanan Yunan askerler Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis’in adı da yer aldı.





2 Yunan askeri Başbakan Tsipras’ın uçağı ile ‘general gibi’ döndü: Özgür kalan 2 Yunan askeri almak için Başbakanlık uçağıyla birlikte Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros da Edirne’ye geldi.





‘ERDOĞAN AB İÇİN GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR’





Askerlerin serbest kalmasına giden süreçte çok farklı müzakerelerin yaşandığını aktaran Yunan medyası, Türkiye’nin ABD ile yaşadığı krizin ambargo ve Türk lirasının büyük değer kaybına sebep olduğu değerlendirmesine yer verdi.





Erdoğan’ın bu defa çözümün yeni cephe açmak yerine kapamaktan geçtiğini anladığı yorumunda bulunan önde gelen haber sitesi “in.gr” ise, 2 Yunan askerine hiçbir suçlamada bulunulmadan içeride tutmak yerine, Erdoğan’ın Avrupa Birliği ve müttefiklerine olumlu yönde hareket etmeye arzulu olduğunu göstererek gündemi değiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.





Yunan askerlerin serbest bırakılmasıyla birlikte Erdoğan’ın Trump’ın talimatlarını yerine getiriyor şeklinde algılanmaya fırsat vermeden Brunson’u serbest bırakma gerekçesini oluşturduğunu yazan in.gr, 2 Yunan askerinin, Amerikan, Alman gibi yabancı tutuklulardan serbest bırakılması beklenen ilk kişiler olduğunun altını çizdi.





‘KARŞILIĞINDA NE VERİLDİ?’





Öte yandan bazı strateji siteleri, 2 Yunan askerinin serbest bırakılması karşılığında Türk tarafına bir şeyler verilip verilmediğini sordu.