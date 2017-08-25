İki yeni KHK yayımlandı









Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken, 57 kişi görevine iade edildi, 13 emekli TSK personelinin rütbeleri alındı ve 6 kurum ve dernek kapatıldı.





Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 693 sayılı KHK'ya göre;





TBMM'den 5, HSK'dan 1, Türk Tarih Kurumu'ndan 1, BDDK'dan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 12, TSE'den 9, KOSGEB'ten 5, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2, Şeker Kurumundan 1, Devlet Personel Başkanlığından 2, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 32, SGK'dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2, Dışişleri Bakanlığından 4, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 8, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 17, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 215, Emniyet Genel Müdürlüğünden 12, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 4, Milli Savunma Bakanlığından 19, Milli Eğitim Bakanlığından 7, BTK'dan 7, Yüksek Öğretim Kurumlarından 172 olmak üzere toplamda 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. 57 kişi ise kamudaki görevine iade edildi.





Kararname ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 personelin rütbeleri alındı.





Ayrıca Mavi Derneği, Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Jojeva Medya Gazetesi, Gazete Sujin ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı isimli kurumlar kapatıldı