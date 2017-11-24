İki yeni KHK geliyor

KHK’lerden biri, kamu personeline ilişkin ihraçları ve iadeleri, rütbesi alınan personeli, kapatılacak veya yeniden faaliyete geçecek dernek, vakıf gibi kuruluşları kapsayacak.







KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ MADDE YER ALACAK





Diğer KHK, bakanlıkların taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenecek. Bu KHK’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm ile ilgili maddeleri yer alacak. Arsa payı düzeltme davaları, yeniden açılan miras davaları, mülkün bir bölümünün yurtdışında bir kişiye satılması gibi nedenlerle kentsel dönüşüm istenen hızda ilerlemiyor. Hükümet, bu sorunu çözecek şekilde KHK’da düzenleme yapacak ve kentsel dönüşümü hızlandıracak. Bir başka düzenleme de muvazzaf subay, astsubay ve polislerin şehit olmaları halinde birinci derece yakınlarının askerlikten muaf olmalarını içerecek.





Mevcut düzenlemede sadece yükümlülerin şehit olması durumunda birinci derece yakınlarına askerlik muafiyeti hakkı tanınıyordu. Düzenleme ile uzman çavuşların beylik silahı edinmeleri de kolaylaştırılacak.