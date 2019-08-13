Samanyolu Haber /Dünya / İki ülkeyi birbirine düşürdü /13 Ağustos 2019 13:56

İki ülkeyi birbirine düşürdü

Norveç Başbakanı Erna Solberg, ülkenin Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camii'ne düzenlenen saldırı sonrası İsveç'i hedef gösterdi.

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Norveç Başbakanı Erna Solberg, İskandinavya'da ırkçı grupların merkezinin İsveç olduğunu belirterek, Norveç'in buna karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, ülkenin Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camii'ne düzenlenen saldırı sonrası İsveç'i hedef gösterdi.

Norveç'te Kurban Bayramı namazı için  El-Nur İslam Merkezi Camii'ne gelen Müslümanlar hedef alındı.

IRKÇI GRUPLARIN MERKEZİ İSVEÇ Mİ?

Aşırı sağ örgüt İskandinav Direniş Hareketi'nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu grupların Norveç'e gelerek eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, bunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSVEÇ ENERJİ BAKANI CEVAP VERDİ

Norveç Başbakanı Solberg'nin açıklamasına İsveç'ten çok sert cevap geldi. 

İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Solberg'inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğuna işaret ederek, "Dönüp aynaya baksın." dedi.

İsveç'in en büyük gazetesi Aftonbaldet'e mülakat veren Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli, fakat siz aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iş birliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım." ifadelerini kullandı. 

Ygeman, Norveç'in gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğine dikkati çekti.

BREIVIK DE GELİŞİM PARTİSİ ÜYESİYDİ

İki ırkçı saldırganın Norveç'ten çıktığını işaret eden Ygeman, "İsveç'teki sağcıları suçlamak doğru değil. 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik de Gelişim Partisi üyesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Barum'da cumartesi günü 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus (solda), El-Nur İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda bir kişi yaralanmıştı. Manshaus tutuklanmıştı.

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Saldırgan Manshaus (sağdan 2'nci) mahkeme salonunda rahat tavırları ile dikkati çekti.

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