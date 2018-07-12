Samanyolu Haber /Dünya / İki ülke Suriye konusunda gizlice anlaştı... /12 Temmuz 2018 09:37

İki ülke Suriye konusunda gizlice anlaştı...

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, Rusya ve İsrail arasında Suriye konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını söyledi.

SHABER3.COM

İsrail ve Rusya arasında yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre, Rusya Suriye'deki İran etkisini kıracak, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçecek.
İsrail basınında Suriye konusunda çarpıcı bir iddia yer aldı.  Haaretz'e konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, anlaşmaya göre Rusya Suriye'deki İran etkisini kıracağını, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçeceğini söyledi. 

PUTİN VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine ilişkin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile Moskova'daki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Rusya ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi.

İlişkilerin sadece ekonomi değil, diğer alanlarda da pozitif seyrettiğini vurgulayan Putin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir. Askeri ilişkiler iyi bir düzeyde gelişmekte. Bu iyi düzey insani alanlar için de geçerlidir." yorumunu yaptı. 
Netanyahu da Rusya'ya yaptığı her ziyareti ve Putin ile her görüşmesini, bölgede ve dünyada güveni, güvenliği artırmak için birlikte çalışma fırsatı olarak nitelendirdi.

Görüşmedeki odak noktalarının Suriye'de olup bitenler ve İran'ın varlığı olduğunu belirten Netanyahu, bir süre önce Suriye'den İsrail'e sızan insansız aracın başarıyla vurulduğunu anımsattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki ülke Suriye konusunda gizlice anlaştı... Sonraki Haber >>

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:20