İki ülke Suriye konusunda gizlice anlaştı...

İsrail ve Rusya arasında yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre, Rusya Suriye'deki İran etkisini kıracak, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçecek.

İsrail basınında Suriye konusunda çarpıcı bir iddia yer aldı. Haaretz'e konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, anlaşmaya göre Rusya Suriye'deki İran etkisini kıracağını, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçeceğini söyledi.





PUTİN VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ





Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine ilişkin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir." dedi.





Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile Moskova'daki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Rusya ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi.





İlişkilerin sadece ekonomi değil, diğer alanlarda da pozitif seyrettiğini vurgulayan Putin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir. Askeri ilişkiler iyi bir düzeyde gelişmekte. Bu iyi düzey insani alanlar için de geçerlidir." yorumunu yaptı.

Netanyahu da Rusya'ya yaptığı her ziyareti ve Putin ile her görüşmesini, bölgede ve dünyada güveni, güvenliği artırmak için birlikte çalışma fırsatı olarak nitelendirdi.





Görüşmedeki odak noktalarının Suriye'de olup bitenler ve İran'ın varlığı olduğunu belirten Netanyahu, bir süre önce Suriye'den İsrail'e sızan insansız aracın başarıyla vurulduğunu anımsattı.