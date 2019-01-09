İki Türk kızını Ukrayna'da öldüren psikopattan soğukkanlı ifade

Ukrayna'da tıp fakültesinde okuyan 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.







Emniyette susma hakkını kullanan Çökmez, savcılıkta ve mahkemedeki ifadesinde iki genç kızı neden öldürdüğünü, cinayetin öncesinde, o anda ve sonrasında neler yaptığını anlattı.







Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Buket Yıldız'ın kız arkadaşı olduğunu öne süren Çökmez, "Hayatta tutunacak tek dalımdır" dedi.





Genç kızın, Ş.A. isimli kişiyle görüştüğünü iddia eden Çökmez, 31 Aralık akşamı daha önce 1.5 ay kaldığını iddia ettiği Yıldız'ın evine gittiğini söyleyerek, "Neden benimle birlikte olmuyorsun" diye sorduğunu, Yıldız'ın "Seninle olmaktansa ölmeyi tercih ederim" diye bağırdığını anlattı.





CİNAYETİ ANLATIRKEN GÜLMEYE BAŞLADI





Bu sözlerin ardından Yıldız'ın odasına gittiğini belirten Çökmez, kendisinin de ikna etmek için peşinden gittiğini ifade etti. Yine aynı sözleri işittiğini anlatan Çökmez, "Masasının üzerinde bıçak vardı. Bıçağı aldım" dedi ve ifadesi esnasında gülmeye başladı. Neden güldüğü sorulan Çökmez, "O sırada aklıma o olay geldi, ondan güldüm" dedi.





Genç kızı boğazını keserek öldürdükten sonra bıçağı kendi boğazına dayayıp intihar etmek istediğini ve beceremediğini öne süren katil zanlısı, Zeynep Hüsünbeyi'ni de nasıl öldürdüğünü şu sözlerle anlattı:



"Zeynep'in daireye girdiğini fark ettim. İlk önce olayı anlamadı. Bana biraz yaklaşınca boğazından tuttum. Aynı şekilde bıçağı boğazına dayayıp tek seferde çektim. Yere düştü."





Zanlıya delil bırakmamak için mi Zeynep Hüsünbeyi'ni öldürdüğü soruldu. Çökmez, delil bırakmamak için değil, gözü karardığı için ikinci cinayeti işlediğini soğukkanlılıkla anlattı.





'KENDİMİ DE EVLE YAKACAKTIM'





Hüsnü Can Çökmez, cinayet sonrasını ise şöyle anlattı:





"Yere votka döktüm. Kendimi evle birlikte yakacaktım. Sonra vazgeçtim. Hırsızlık süsü vermek için laptop ve telefonlarını alıp havalimanına gittim. 2 Ocak günü gecesine bilet aldım. İstanbul'a gelip babamın mezarı başında intihar etmeye karar verdim."

Bıçakla intihar etmek istediğini söyleyen Çökmez, ancak yanında tabanca bulunması durumunu da "Polise korkmaları için ateş edecektim. Onlar da bana ateş ederek beni öldüreceklerdi. Bu şekilde ölmüş olacaktım" diye anlattı.





İstanbul'a geldikten sonra 2 gün boyunca Pendik'te bir otelde kaldığını, son gün S.Y. isimli arkadaşına Ukrayna'daki kız arkadaşı ve onun arkadaşının cinayete kurban gittiğini anlattığını söyleyen Çökmez, arkadaşının ise "Sorun yok kanka beraber kalırız" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.





'BEN ÖLÜMÜ HAK ETTİM'





Çökmez, cinayet sırasında az miktarda alkol aldığını ancak sarhoş olmadığını belirtti.





Çökmez, Son sözlerinde ise, "İki insanın hayatını aldığım için çok pişmanım. Açıkçası ben ölümü hak ettim. Başka diyeceğim yok" dedi.