İki Tanık Flynn ile AKP’lilerle arasındaki Gülen pazarlığını deşifre etti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesiyle beraber konuyu gündeme getiren NBC News, Başsavcı Mueller’in sorusturmasinin başka bir davadan yargılanan Rıza Zarrab’a da uzandığı da ifade edildi.





NBC News, Michael Flynn Trump’un başkanlığından birkaç hafta önce gizli bir şekilde Türk yetkililerle anlaştığı ve bazı direktiflerin yerine getirilmesi için ödeme yapıldığını gündeme getirdi. Haberde bu ifadelerin 2 şahidin beyanına göre olduğu da vurgulandı.





Habere göre, Başsavcı Muller 2 konu üzerinde yoğunlaşmış durumda. Muller ilk olarak Aralık 2016’da Flynn’in Gülen’i Türkiye’ye zorla iade dilmesini araştırıyor. 2 konu ise yine Flynn’in Zarrab’ın salıverilmesi için çalışıp çalışmadığı. Haberdeki üç kaynağa göre Başsavcı Muller, pazarlıkların başarıyla sonuçlanması halinde milyonlarca doların Flynn’e geçip geçmeyeceği üzerinde duruyor.





İki kaynak: Anlaşma 21 Clup Restoranda yapıldı





NBC’nin haberindeki 2 kaynağa göre, AKP’liler ile Flynn arasındaki görüşme 21 Clup isimli restoranda gerçekleşti ve başarabilirse 15 milyon dolara kadar para Flynn’e direk kendisine ödeme şeklinde yapılacaktı. Flynn’in Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı iken bunlarla ilgili ne yaptığı ise tam belli değil. Ama bir devlet görevlisinin başka bir devletten gizlice rüşvet alması birden fazla fedaral suçun işlendiği anlamına geliyor.





Washington Büyükelçiliği’nden zorunlu Gülen açıklaması





Kaçırma planının deşifre olmasından sonra Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde acil bir açıklama da geldi. İddialara ilişkin, “Türkiye’nin, Fethullah Gülen’in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir.” dendi.



