İki senede 40 bin asker ihraç edildi

TSK’da en çok ihraç 8 bin 201 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleşti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 4 bin 215 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2 bin 592 ise personel ihraç edildi.







Bunun yanında 4 bin 90 Askeri Lise Öğrencisi, 6 bin 140 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile 6 bin 179 lisans düzeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte Yüksekokulu) olmak üzere toplam 16 bin 409 kişi askeri öğrencilik statüsünü kaybettti.





İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ihraçlarla toplam sayı 40 bini buluyor.





Havuz medyasında yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 87 general, 4 bin 179 subay, 2 bin 677 astsubay, bin 165 uzman erbaş ile sözleşmeli er ihraç edildi. Devlet memuru ve işçi kadrosundaki 93 personelin ihracıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ihraç edilen toplam personel sayısı 8 bin 201 oldu.





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda son 2 yılda ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 592 oldu. Deniz Kuvvetleri’nde bugüne kadar 31 amiral, bin 364 subay, bin 74 astsubay, 30 uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaş ile 84 devlet memuru ve işçi statüsündeki personel ihraç edildi.





HAVA KUVVETLERİ’NDE 4 BİN 215 TASFİYE





TSK’daki ihraç rakamları değerlendirildiğinde en çok ihraç sayısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda olsa da kuvvetteki askeri personel sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde en yoğun ihraç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yaşandı. Hava Kuvvetleri’nde 32’si general, 2 bin 59’u subay, bin 993’ü astsubay, 73’ü uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaş ile 58’i devlet memuru ve işçi olmak üzere toplam 4 bin 215 personel ihraç edildi.





150 GENERAL İHRAÇ EDİLDİ





Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri dışında Genelkurmay Başkanlığı’nda 23, Milli Savunma Bakanlığı’nda ise 211 devlet memuru ve işçi statüsündeki personel görevlerinden ihraç edildi. TSK’da, göreve iade edilenler çıkarıldığında, 15 Temmuz 2016’dan bu yana toplam ihraç edilen personel sayısı 15 bin 242 oldu. Bunların 150’si general/amiral rütbesinde. TSK genelinde görevinden ihraç edilen personelin 7 bin 602’si subay, 5 bin 744’ü astsubay, bin 277’si uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaş, 469’u ise devlet memuru ve işçi statüsünde görev yapan isimler oldu.





5 BİN TUTUKLU





TSK’da toplam tutuklu yargılanan personel sayısı ise 5 bin 783. Bunların 3 bin 434’ü Kara Kuvvetleri, 881’i Deniz Kuvvetleri, bin 468’i ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda. Gözaltında bulunan TSK mensubu sayısı ise son operasyonlarla birlikte yarısı Kara Kuvvetleri’nden olmak üzere 600’e yaklaştı. Devlet memuru ve işçi statüsünde tutuklu ya da gözaltında personel bulunmuyor. TSK’da toplam 466 personel ise firari durumda. Firari personelin 223’ü Kara Kuvvetleri, 143’ü Deniz Kuvvetleri, 100’ü ise Hava Kuvvetleri bünyesinde görevli personel. Tamamı ihraç durumdaki firari personelin 8’i general ve amiral rütbesinde, 409’u subay, 49’u astsubay.