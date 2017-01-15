İki milletvekili İki ev, Sizce hangisi AKP'li

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anaya görüşmelerinde yaşanan kavganın ardından yaralanan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'yı evinde ziyaret etti.





Ziyarette Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar eşlik etti.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti. Erdoğan ziyarette Şahin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.





SOSYAL MEDYA 'ARADAKİ FARKI' KONUŞUYOR





Ancak sosyal medya bu ziyaretlerle ilgili detayları konuştu. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın evinin sade olmasına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in evinin lüks olmasını ise eleştirdi.Şahin, milletvekili olmadan önce Erdoğan’ın avukatlığını yapıyordu.