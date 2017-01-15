Samanyolu Haber /Gündem / İki milletvekili İki ev, Sizce hangisi AKP'li /15 Ocak 2017 13:54

İki milletvekili İki ev, Sizce hangisi AKP'li

Son günlerde 2 milletvekilinin ev fotoğrafı medyaya yansıdı . Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği ev sosyal medyada çok konuşuldu.

SHABER3.COM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anaya görüşmelerinde yaşanan kavganın ardından yaralanan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'yı evinde ziyaret etti. 

Ziyarette Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti. Erdoğan ziyarette Şahin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

SOSYAL MEDYA 'ARADAKİ FARKI' KONUŞUYOR

Ancak sosyal medya bu ziyaretlerle ilgili detayları konuştu. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın evinin sade olmasına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in evinin lüks olmasını ise eleştirdi.Şahin, milletvekili olmadan önce Erdoğan’ın avukatlığını yapıyordu.
<< Önceki Haber İki milletvekili İki ev, Sizce hangisi AKP'li Sonraki Haber >>

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Deniz Baykal'dan tarihi "başkanlık" konuşması

Deniz Baykal'dan tarihi

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın "başkanlık" videosunu konuşuyor

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı!

Donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı

Donmuş olarak bulunan tilki görenleri şaşırttı

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:04