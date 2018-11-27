Samanyolu Haber /Gündem / İki kurum arasında ilginç yazışma: Biz karşılamayız Saray karşılasın /27 Kasım 2018 02:33

İki kurum arasında ilginç yazışma: Biz karşılamayız Saray karşılasın

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Meclis dışından atanan bakanların tedavi giderleri, TBMM ile SGK arasında ilginç yazışmaya konu oldu.

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SGK, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık giderlerinin TBMM bütçesinden karşılanmasına ilişkin Meclis’e yazı gönderdi. Meclis ise “Biz ödemeyiz” diyerek bu masrafın bağlı bulundukları kurumun yani Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanması gerektiğini bildirdi.

Milliyet’in haberine göre, SGK 16 Ekim 2018 tarihinde TBMM’ye bir yazı yazarak, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderlerinin Meclis bütçesinden ödenmesi gerektiğini bildirdi. SGK’nın yazısında, “3055 sayılı Kanunun 4. Maddesi’nin birinci fıkrasında yer alan ‘Mezkur kanunun diğer hükümleri Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da uygulanır’ ifadesinden 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Daire Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının uygulanması gerektiği anlaşıldığından, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavilerinin TBMM tarafından karşılanması gerektiği düşünülmektedir” ifadeleri kullanıldı. TBMM Başkanlığı ise 23 Kasım 2018 tarihinde SGK’ya kapsamlı bir hukuki analiz yaparak “ödemeyiz” yanıtı verdi. 
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