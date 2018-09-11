İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen türkücü: Simge olduğum için bana saldırıyorlar

Olaydan sonra açıklama yapan Doğan, kendisinin ‘çok önemli bir simge’ olduğunu iddia ederek, ’17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da milletin yanında, demokrasinin yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden biri de budur. Nihat Doğan’ı yok ederlerse, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır” iddiasında bulundu.





11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymak iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtilen Nihat Doğan, suçlamaları kabul etmedi. Gözaltı olmadığını söyleyen Doğan, “Sadece ifademe başvurdular” dedi.





‘MİLLİ BİR ADAM İSTEMEZLER’







Beyaz TV’deki “Söylemezsem Olmaz” programında söz konusu iddialarn cevap veren Doğan şunları söyledi:





“Milli bir adam istemezler, özellikle Türkiye’nin bölünmesi noktasında verilen yoğun bir saldırı devam eder ve gün geçtikte artarken, bizim de özellikle toplum refleksini dinamikleme noktasında çok önemli direniş hatlarından olduğumuzu herkes biliyor. Gerek 15 Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta, her şeyde, demokrasinin ve milletin yanında durduğumuz için ve milleti de tetiklediğimiz için, mazlumların, fakirin, fukaranın, garibin, çoluğun çocuğun yanında durduğumuz için Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Nihat Doğan’a yıllarca saldırılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur. Nihat Doğan’ı yok ederlerse, diğer direniş hatlarını yok etmek kolaydır. Nihat Doğan bir misyondur, Anadolu’nun misyonudur, Anadolu insanıdır. Edirne’den Hakkari’ye kadar Nihat Doğan bu toplumun simgesidir.”