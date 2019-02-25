Samanyolu Haber /Gündem / İki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak /25 Şubat 2019 12:40

İki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak

ABD'nin California eyaletine bağlı Simi Valley kentinde, işlemediği cinayetler için 39 yıl hapis yatan 71 yaşındaki bir kişi, 21 milyon dolar tazminat alacak.

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Craig Coley, 1978'de Rhonda Wicht adlı 24 yaşındaki bir kadını ve dört yaşındaki oğlunu öldürmekten suçlu bulunarak eyaletteki en ağır cezaya çarptırılmış ve 13 bin 991 gün hapis yatmıştı.

Dava, deliller ve ifadelerdeki tutarsızlıklar nedeniyle Coley'nin masum olduğuna inanan kentin polis müdürü Michael Bender'ın yardımıyla yeniden açılmıştı.

Bir iple boğularak öldürülen kadın ve yastıkla boğulan oğlundan alınan DNA örneklerinin Corey'nin DNA'sıyla uyuşmadığı açıklandı.

Cinayet sabahı Corey'yi ve arabasını evin önünde gördüğünü söyleyerek davanın kaderini belirleyen komşu da "Çok net göremedim" diyerek ifadesini değiştirdi.

Wicth ile ilişkisi olan ve o dönemde bir lokantanın müdürlüğünü yapan Corey'nin cinayet işlendiği saatlerde restoranda olduğu ortaya çıkmıştı.

Hapishanede üniversite bitirdi, yüksek lisansa başladı
Örnek bir mahkum olduğu söyleyen Corey'nin, hapishanede kendisini dine verdiği, üniversiteyi bitirdiği ve yüksek lisansa başladığı belirtiliyor.

22 Kasım 2017'de affedilerek hapisten çıkan Corey, Şükran Günü'nü polis müdürü ve ailesiyle birlikte geçirmişti.

2 milyon dolar da tazminat kurulundan aldı

Geçen yıl California Mağdur Tazminat Kurulu da Corey'ye 2 milyon dolar tazminat verilmesini kararlaştırdı. Bu, Corey'nin hapiste kaldığı her gün için 140 dolar alması anlamına geliyor.

Corey daha sonra federal mahkemede tazminat davası açtı. Ancak Simi Valley Belediyesi uzlaşmaya giderek tazminat talebine olumlu yanıt verdi.
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