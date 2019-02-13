Samanyolu Haber /Gündem / İki ilde toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağı /13 Şubat 2019 12:15

İki ilde toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağı

Ağrı ve Muş Valiliği'nden yapılan açıklamalarda iki ilde de bir süreliğine toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağı ilan edildiği duyuruldu.

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Ağrı Valiliği, 13-16 şubat tarihlerinde il genelinde toplantı, gösteri, toplantı, toplanma, basın açıklaması ve eylem gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Muş Valiliği de toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting ve afiş asmayı 5 gün süreyle yasaklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "bölücü terör örgütü ve terör örgütü mensupları lehine provokatif eylemler ve yürüyüşlerin planlandığı" iddiasına yer verirken, Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla karar alındığını" belirtildi.
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