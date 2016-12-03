İki HDP'li belediyeye daha operasyon, gözaltılar var







Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yüksekova Belediye Başkan Vekili Adile Kozay, bu sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, belediyede de arama başlatıldı. Kozay, 15 Ekim 2015’te Belediye Eş Başkanı Ruken Yetişkin’in terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılması ardından vekaleten belediye başkanlığına seçilmişti. Öte yandan polis sabah saatlerinde Hakkari’nin DBP’li Çukurca İlçesi belediyesine de operasyon yaptı. Polisin belediyedeki aramaları sürüyor. Belediye Eş Başkanları Servet Tunç ve Hilal Duman’ın gözaltına alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.