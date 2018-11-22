Samanyolu Haber /Ekonomi / İki haftada 140 konkordato /22 Kasım 2018 16:40

İki haftada 140 konkordato

Konkordato ilanları hızlandı. İki haftadan az bir sürede 140 firma daha borçlarını ödeyemediği için başvuru yaptı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 9 Kasım 2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 356 firmanın konkordato ilan ettiğini söylemişti. 9 Kasım 2018'den 21 Kasım 2018 tarihine kadar geçen sürede yani aradan geçen 13 günde konkordato başvurusu olumlu sonuçlanan firma sayısı 500'ü aştı. Şu an resmi rakamlarda konkordato ilan eden firma sayısı 500’ün üzerinde gözüküyor. Yani 13 günde en az 140’tan fazla firma konkordato ilan etmiş oldu.

Öte yandan geçen haftalarda, kabul edilen bir kanun teklifiyle birlikte konkordato ilan etmek zorlaştırıldı. Konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması öngörülecek.

Rapor, Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanacak. Bağımsız denetim kuruluşunca, bu standartlara göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak.

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