Samanyolu Haber /Gündem / İki gazeteciye 'ev hapsi' şartıyla tahliye verildi /13 Haziran 2019 21:30

İki gazeteciye 'ev hapsi' şartıyla tahliye verildi

Mahkeme, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 14 aydır tutuklu yargılanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabir ile editörü Gayıp ve Şahin’in ev hapsi verilmesi şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp’ın tutuklu yargılandığı davanın beşinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR’ 

Duruşmada söz alan Semiha Şahin tutuklu olduğu süre içerisinde yaptığı savunmaları tekrarladığını beyan etti. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili de konuşan Şahin, tutukluluk süresi ve ifade özgürlüğü ibareleri ile ilgili olarak kendisine isnat edilen suçların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu. Gazeteciliğin suç olmadığını tekrar tekrar vurgulayan Şahin, beraatini istedi.

‘HABERLERİMİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR’

Pınar Gayıp ise duruşmayı başından beri takip eden meslektaşlarını selamladı. Beş duruşmadır yaptığı haberlerin arkasında olduklarını, gazeteciliğin bu haberleri yapmak ve arkasında durmak olduğunu beyan etti. Yargı reformu ile ilgili olarak da isnat edilen suçların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayan Gayıp, beraatini istedi.

EV HAPSİ ŞARTI İLE TAHLİYE

Savcı, esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını söyledi. Karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, ara sonrası kararını açıkladı. Buna göre Şahin ve Gayıp, ev hapsi verilmesi şartıyla tahliye edildi. Heyet verdiği karara gerekçe olarak ise dosyadaki delil durumunu, sanıkların tutuklulukta geçen süreleri, ‘karartılma şüphesi olacak bir delilin kalmadığı’ gösterildi.

Bir sonraki duruşma 10 Ekim 2019 saat 10:30’da görülecek.

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