Samanyolu Haber /Gündem / İki büyük bankaya ceza! /29 Kasım 2017 14:26

İki büyük bankaya ceza!

Kurumsal kredi sağlayan ING Bank A.Ş ve The Royal Bank of Scotland Plc.'ye faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından para cezası kesilmesine karar verildi.

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Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından güncel kredi sözleşmelerine ilişkin faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşılması suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
28.11.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
ING Bank A.Ş.
The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

Adı geçen teşebbüslere aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiğine, bununla birlikte Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'ye 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin 6. fıkrası kapsamında idari para cezası verilmemesine, aşağıdaki bankalara ceza verilmemesine karar verildi.

Citibank A.Ş.,
Deutsche Bank A.Ş.,
HSBC Bank A.Ş.,
JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi,
MerriII Lynch Yatırım Bank A.Ş.,
Société Générale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi,
Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve
UBS AG
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