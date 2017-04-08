İki bileği de kırılan Eski HSYK Genel Sekreteri'ni hücreye koydular

Şahsi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan Bayram’ın ve ailesinin cezaevi yönetimine verdiği dilekçeler işleme konulmuyor.







CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, daha önce Savcı Bayram’ın durumu ile ilgili açıklama yapmıştı.





Yarkadaş açıklamasında şunları söylemişti:





“Sayın Bozdağ, Meclisi fesh edecek olan anayasayı kabul ettirmek için uğraşmaktan, cezaevlerinde ne olup bittiğine bakamıyor. Oysa ki; cezaevlerindeki hak ihlalleri katlanılmaz boyutlara ulaştı. Bakın sadece bugün iki şikayet geldi bana. Bunlardan biri Ankara Keskin Cezaevi’nden. Tutuklu Savcı Muzaffer Bayram’ın her iki kolu da bileğinden kırılmış. Buna ilişkin rapor da var. Ancak Muzaffer Bayram, buna rağmen hücrede tek başına tutuluyor. Bu kabul edilebilir bir uygulama değil. Savcı Muzaffer Bayram’ın eşi durumu dilekçeyle bana da aktardı. Tek istekleri tutuklu savcıya bir koğuş arkadaşı verilmesi. Eğer bu yapılırsa, iki kolu da bileğinden kırık olan Muzaffer Bayram, günlük ihtiyaçlarını görebilecek. Ancak ne yazık ki; ailenin dilekçeleri cevapsız bırakılıyor. Savcının can güvenliği dolayısıyla tek başına tutulduğu şifahi olarak söyleniyor.”





Ancak Yarkadaş’ın açıklamasına rağmen savcının durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi. İki elini de kullanması mümkün olmayan savcı hala tek kişilik hücrede tutuluyor.