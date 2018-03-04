Samanyolu Haber /Gündem / İki askeri Türkiye'de tutuklanan Yunanistan takas açıklaması /04 Mart 2018 16:51

İki askeri Türkiye'de tutuklanan Yunanistan takas açıklaması

İki askeri Türkiye'de tutuklanan Yunanistan: Savaşta değiliz, takas yok

SHABER3.COM

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Türkiye'de sınırı geçtikten sonra tutuklanan iki Yunan askerine karşılık Atina'ya iltica talebinde bulunan sekiz Türk subayın takas edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Katrougalos, dün (3 Mart 2018) yaptığı açıklamada çeşitli medya organlarında yer alan takas iddialarını yalanladı.
"Tamamıyla hayal gücü"

DW Türkçe'nin, Yunanistan'ın resmi haber ajansı ANA’dan aktardığı habere göre Katrougalos, "Bu tamamıyla hayal gücü. Türkiye ile savaşta değiliz ki tutukluları takas edelim” dedi. Yunan askerlerinin ajan faaliyetlerinde bulunduğu haberlerinin Türk medyasından çıktığını söyleyen Katrougalos, yaşanan durumun sınırlarda sıkça karşı karşıya kalınan bir durum olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu gerekçe gösterilerek, Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.
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