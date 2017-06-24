Samanyolu Haber /Gündem / AKP yandaşı gazetenin yazarları arasındaki kavga hız kesmiyor /24 Haziran 2017 10:13

AKP yandaşı gazetenin yazarları arasındaki kavga hız kesmiyor

Star yazarları Ahmet Taşgetiren ve Ahmet Kekeç arasında başlayan tartışma devam ediyor

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak Star yazarları Ahmet Taşgetiren ve Ahmet Kekeç arasında başlayan tartışma devam ediyor.

Son olarak kendisine yönelik olarak "Yazımı sağduyu ile bir daha okumanızı istiyorum" diyen Taşgetiren'e Kekeç'in yanıtı "Nasıl bir kibirdir bu! Mecazlarla ve eğretilemelerle örülü, ancak belli bir kavrayış düzeyinin nüfuz edebileceği yazılar yazdığını mı zannediyorsun?" oldu.



Ne olmuştu?

Ahmet Kekeç, "Star yazarı neyi destekliyor?" başlıklı yazısında Taşgetiren'in  "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak kullandığı "69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu" ifadesine tepki göstermiş; "Yazık, hakikaten çok yazık" diye yazmıştı.

Yazılarının zaman zaman internet siteleri tarafından alıntılandığını belirten Taşgetiren'in, Kekeç'e yanıtı ise şöyleydi:

"Alıntılayanlar da kendi siyasi duruşlarına malzeme olacak şekilde cımbızlamalar yapıyor, yorumlar katarak kendi okuyucusu nezdinde bir 'Ahmet Taşgetiren imajı' oluşturmaya yöneliyor. Bunları önleme imkanım yok. Dün bu gazetede çıkan 'Star yazarı neyi destekliyor?' başlıklı yazı da böyle bir nitelik taşıyordu. Ona cevap vermeyeceğim. Sadece pazar günkü 'Yürüyüş' yazımı sağduyu ile yeniden okuyun diyebilirim okuyucularıma."

 

"Nasıl bir kibir bu?"

Taşgetiren'in "Bylock'çuların mağduriyeti üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek verdiğini" iddia eden Kekeç ise bugün (24 Haziran 2017) yayımlanan yazısında şunları söyledi:

"Nasıl bir kibirdir bu! Mecazlarla ve eğretilemelerle örülü, ancak belli bir kavrayış düzeyinin nüfuz edebileceği yazılar yazdığını mı zannediyorsun? Nedir ki yani? Erdoğan’la “meseleni” gizleyemiyorsun, sürekli ByLock’un “delil” niteliğine saldırıyorsun. Bu kadar netsin!"
<< Önceki Haber AKP yandaşı gazetenin yazarları arasındaki kavga hız... Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:50